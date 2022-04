El Ayuntamiento ve estrategia procesal que Medina pida que no sea acusación

El Ayuntamiento de Madrid considera que la petición del empresario Luis Medina de que el Consistorio no sea acusación particular en la presunta estafa de las mascarillas responde a una "estrategia procesal".

Medina ha pedido al juez del caso de las mascarillas que el Ayuntamiento no sea acusación particular puesto que "ha firmado y aceptado los contratos investigados, y por esa participación a lo largo de la instrucción podría derivarse algún tipo de responsabilidad" no compatible con ser perjudicado.

No voy a entrar, lógicamente, en la estrategia procesal de este señor -ha dicho la portavoz del Consistorio, Inmaculada Sanz (PP)-. Él sabrá cuál es la estrategia procesal que debe seguir. En todo caso nosotros en lo que estamos centrados es en defender el interés de los madrileños, defender cada euro público si se comprueba efectivamente a lo largo de ese proceso judicial que ha habido una estafa al Ayuntamiento de Madrid y en eso es en lo que estamos absolutamente centrados.

Sanz cree que es "evidente" que hay una "cacería de la izquierda" contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a cuenta de la presunta estafa de las mascarillas, mientras que la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), considera que no es así, y "prueba de ello" es que también se están investigando a otros gobiernos que son de izquierda.

La portavoz del Gobierno y la vicealcaldesa han sido preguntadas al respecto este martes en la inauguración de la XX edición de la feria IMEX-Madrid, en la que ha participado también el alcalde, y en donde todos han reprochado las declaraciones sobre la corrupción que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Que salga un presidente a decir que la corrupción es el impuesto más alto -ha remarcado Villacís-, en eso puedo estar de acuerdo, pero que eso se lo adjudique al Ayuntamiento de Madrid me parece una vergüenza, porque el presidente es perfectamente consciente de que el Ayuntamiento no está siendo investigado y que el alcalde tampoco.

Según Sanz, el presidente del Gobierno se debería haber centrado en la primera ola de la pandemia en haber provisto" de material sanitario "a todas las administraciones públicas, y no haberlas dejado tiradas como hizo en aquel momento, por lo que debería tener un poco respecto a las compras sanitarias cuando tiene a tres altos cargos imputados de su Gobierno.

Sobre el caso también se ha pronunciado, la delegada del Gobierno en Madrid, la socialista Mercedes González, quien ha opinado que el alcalde de la capital y el Ayuntamiento sí "sabían" que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño les habían "estafado".

González ha señalado que las nuevas informaciones publicadas sobre el sumario del caso, en el que se refleja que existió una llamada de Martínez-Almeida al investigado Luis Medina, aumentan el "goteo incesante" que está llevando al Ayuntamiento a un "descrédito imparable".

"La fosa que se están cavando es cada vez más profunda", ha añadido la delegada.