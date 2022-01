El Ayuntamiento desiste de una contratación de material para los bomberos al superar el plazo presupuestario

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Antonio Muñoz, ha desistido de un procedimiento de contratación para la adquisición de materiales para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, al superar en dicho procedimiento "la fecha límite" estipulada en el proyecto presupuestario de 2021 para la remisión de la documentación contable a la Intervención municipal.

Así figura en un acuerdo aprobado por la junta local de gobierno el pasado 14 de enero y recogida por Europa Press, que detalla que la contratación contaba con 61.710 euros consignados en el anterior presupuesto municipal.

La decisión de desistir de dicha contratación deriva de que "conforme a la base trigésimo tercera del presupuesto, la fecha límite para la remisión a Intervención de propuestas de documentos contables A, D y AD es el 30 de noviembre de 2021, por lo que al haberse prolongado la tramitación a fecha posterior y no haber sido exonerada dicha obligación por la Dirección General de Hacienda, no procede su continuidad al no ser subsanable dicho extremo y tratarse de una prestación para el ejercicio 2021".