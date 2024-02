El Ayuntamiento descarta toda medida de restricción de agua "antes de verano" gracias a las últimas lluvias

Durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Local celebrada este viernes por el Ayuntamiento hispalense, el concejal Ismael Sánchez (IU) ha preguntado al Ejecutivo local del PP si corrobora las palabras del presidente popular de la Junta, Juanma Moreno, respecto a "restricciones de agua en capitales como Sevilla" en los próximos meses si la sequía no da tregua; respondiendo los populares que será el consejo de administración de Emasesa el que adopte cualquier decisión y precisando que no habrá ninguna medida "antes de verano", gracias a las últimas lluvias.

En concreto, el edil Ismael Sánchez ha rememorado que a mediados del pasado mes de enero, Juanma Moreno avisaba de que si en lo que queda de invierno y en la primavera no llueve con intensidad, pues se necesitarían "30 días de lluvia continuada como mínimo", el verano comenzaría con restricciones de agua en capitales como Sevilla, Córdoba o Málaga.

Tras ello, recordémoslo, el propio alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, exponía que la empresa metropolitana de aguas, Emasesa, estudiaba una posible reducción de la presión a determinadas horas nocturnas", una medida a acometer "quizá" a partir de la Semana Santa.

Al respecto, el concejal de IU ha considerado que las palabras de Moreno habrían causado "incertidumbre" en la ciudadanía, al hablar de restricciones mientras Sanz aludía a una posible reducción de la presión del agua por las noches, así como el posterior aviso de que las reservas de Emasesa cuentan con agua "para un año" de consumo.

Así, ha pedido aclarar esta "contradicción", reconociendo en paralelo la "buena gestión" de Emasesa y la concienciación ciudadana, porque Sevilla y su área de influencia han "reducido el consumo" de agua de 166 a 96 hectómetros cúbicos, incluso pese a haber crecido en población.

El concejal de Urbanismo, el popular Juan de la Rosa, ha precisado que el presidente de la Junta "hablaba para ocho capitales y 170 municipios", con lo que "no cabe achicar la lupa" y recurrir a la mera "comparativa" con el ámbito local, confirmando que "efectivamente" la red de embalses de Emasesa tiene acumulada agua equivalente a un año de consumo, extremo que "no quiere decir que no haya que seguir adoptando medidas" de contención del gasto de agua y de "concienciación".

"La sequía persiste", ha dicho Juan de la Rosa, asegurando que Emasesa sigue "la hoja de ruta de su plan de emergencias", tras haber emitido ya tres bandos con recomendaciones y medidas de un grado u otro; destacando que las nuevas tarifas de Emasea, que suponen un alza de entre un 15 y un 18% para consumos domésticos eficientes y normales, respectivamente; favorecen "a quien menos gasta y castigan" con más precio los consumos más altos.

En cualquier caso, Juan de la Rosa ha explicado que corresponderá al consejo de administración de Emasesa decidir "cómo se concretarán" las restricciones en caso de adoptarlas, como la mencionada posibilidad de reducir la presión por las noches, si bien se trata de medidas que no serán aplicadas "antes de verano" gracias a las últimas lluvias.