El Ayuntamiento cuadruplica el gasto en la Cabalgata de Reyes para hacer "la mejor de la historia" de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha licitado, por vez primera, la organización de la Cabalgata de Reyes Magos de la ciudad, ya que hasta ahora se encargaba directamente el Consistorio con la Federación de Peñas Cordobesas, mientras que la próxima edición la organizará la empresa privada que gane la mencionada licitación, dotada con un presupuesto de 444.000 euros, que es casi cuatro veces más que los 121.000 euros que gastó el Ayuntamiento este año, y ello con el fin de hacer en 2024 "la mejor Cabalgata de Reyes de la historia de Córdoba".

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, quien ha explicado que "está publicado ya el texto normativo mediante el cual vamos a realizar la contratación de una empresa externa", para así lograr la "transformación de la Cabalgata de Reyes y hacerla absolutamente espectacular".

Ello implicará, según ha detallado Urbano, que "va a llevar 14 carrozas", incluyendo "una de la Estrella de Oriente, tres carrozas reales, tres de pajes reales, tres infantiles, tres bíblicas y otra también de temática infantil por determinar".

Junto a las carrozas "irán 13 pasacalles", en lugar de los cuatro del pasado enero, en concreto los de "los Caballeros de la Estrella, los tres ballets reales, las tres guardias reales, los portadores de los baúles, donde irán los regalos de nuestros hijos, uno además de uno de gran formato y dos más de mediano formato, y otros dos pasacalles de personajes infantiles".

A esto se sumará la participación de "tres bandas de música", en lugar de las dos que hubo en la pasada Cabalgata, y que irán "acompañando musicalmente a todo el cortejo, con independencia de la música que lleve cada una de las carrozas".

Continuando con las comparativas, Urbano ha recordado que "en el año 2019 costó la Cabalgata de Reyes unos 49.000 euros", mientras que "la última que hemos tenido ha costado unos 121.000 euros", y para la próxima ya ha previsto el Ayuntamiento "una inversión de más de 444.000 euros", de modo que "el que no disfrute con esta cabalgata, es que, o no es niño o no va a estar en Córdoba".

Urbano ha precisado que en la próxima Cabalgata de Reyes de Córdoba se lanzarán, "como elementos no dañantes de los niños, 14.000 kilos de gominolas, caramelos, nubes y chocolatinas", junto a "210.000 gusanitos, que a todos nos gustan tanto, y 52.000 paquetes de juguetes y regalitos para nuestros hijos", pues "los verdaderos protagonistas de esta cabalgata son y deben de ser los niños, que son el futuro de Córdoba, y lo que es fundamental para el Ayuntamiento es que se sientan, no solo orgullosos de Córdoba, sino a gusto con la ciudad que tengan".

En cuanto al papel que jugará la Federación de Peñas Cordobesas en este nuevo modelo de Cabalgata de Reyes, Urbano ha afirmado que "la Federación de Peñas es la esencia de la Cabalgata y, por supuesto, seguirá teniendo el papel importante" que "ha tenido siempre", si bien Urbano ha aclarado que esa cuestión, precisamente, la tienen que "hablar" el Consistorio y la Federación de Peñas, aunque ha subrayado que el "anhelo" del Ayuntamiento "es que sigan colaborando", pues las peñas son "la sangre de Córdoba".