El Ayuntamiento confía en que no se hayan robado datos personales tras el ciberataque e interpondrá denuncia

El Consistorio asegura que "en ningún caso negociarán con ciberdelincuentes"

El Ayuntamiento de Sevilla confía en que no se hayan visto afectados datos personales de los ciudadanos ni los servicios de emergencias tras el ciberataque sufrido este martes, aunque no ha podido confirmar del todo este extremo, y ha hecho un llamamiento a la cautela. En cuanto concluya el informe que se está elaborando al respecto sobre el origen del mismo y los posibles daños sufridos, se interpondrá la correspondiente denuncia. "Si no se ha hecho aún ha sido por recomendación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Así lo ha expresado el concejal de Hacienda y Transformación Digital, Juan Bueno, en declaraciones a los medios en las que ha confirmado que los ciberdelincuentes han pedido un rescate para recuperar los sistemas informáticos y que detrás de esta acción delictiva se halla "uno de los grupos 'hackers' mas importantes del mundo", previsiblemene el denominado 'Lockbit' (Bocado a la cerradura), de origen holandés.

"Entiendo que en este momento no está nada afectado, pero hay que ser cautelosos en eso. A esta hora, y según los informes que tenemos, no hay constancia de que estén afectados. Vamos a esperar hasta tener el documento, y si estuvieran, tendríamos que actuar", ha añadido el concejal.

Bueno se ha mostrado confiado en que no se haya provocado "absolutamente ningún problema" en relación a los datos personales. "Si afectara, pues habría que estudiar cómo evidentemente podemos pormenorizar ese posible problema o ese posible agravio que se produzca a los sevillanos".

El asunto está siendo tratado e investigado por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), con quien se trabaja de forma conjunta, así como por la Policía Nacional. En relación al cibertaque, sus autores habrían exigido en torno al millón y medio de euros como condición para devolver el servicio, si bien "en ningún caso se negociará con ciberdelincuentes", ha insistido el delegado municipal.

Los técnicos del Ayuntamiento y personal externo especializado están trabajando "24 horas sin descanso" para determinar el origen y alcance del ciberataque y poder establecer la normalidad en la web y los servicios telemáticos lo antes posible". En este sentido, el Ayuntamienro cree tener localizado al 99% de dónde ha partido el citado ataque informático.

Por último, Bueno ha querido trasladar a los ciudadanos "la tranquilidad de que este tipo de asuntos se acaban, es decir que esto no es una situación para siempre ni mucho menos. Estamos trabajando para que afecte lo menos posible y el menos tiempo posible".