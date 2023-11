El Ayuntamiento comienza la temporada de plantaciones de árboles con más de 1.600 hasta febrero

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Parques y Jardines, ha iniciado la temporada de plantación de árboles con más de 1.600 hasta el mes de febrero. Así, el alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha explicado que "se plantarán por toda la ciudad 1.151 árboles, en una primera fase, y habrá una segunda fase en la que se sembrarán cerca de 600 árboles más hasta mediados de febrero aproximadamente".

Sanz ha señalado que "la semana pasada realizamos una primera plantación de naranjos en Los Pajaritos, Sevilla Este y Su Eminencia, entre otras zonas". Ha explicado que "la campaña de plantación se realizará siguiendo criterios técnicos con diferentes especies escogidas con especial atención a la capacidad de resiliencia ante los cambios climatológicos y de acuerdo al Plan Director de Arbolado de Sevilla", informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El alcalde de Sevilla ha señalado que "las plantaciones se realizarán sobre 20.000 alcorques vacíos que hay en la ciudad y que aspiramos a ocuparlos todos con árboles en 2028". En este sentido, Sanz ha indicado que "hemos estudiado y diagnosticado los alcorques para revertir la situación que dejó el Gobierno de Antonio Muñoz con muchos alcorques sin mantenimiento y una gran parte construidos en zonas de acceso a personas con movilidad reducida, entre otras deficiencias por falta de gestión".

Sanz ha manifestado que "el Gobierno anterior anunciaba que hacía 5.000 plantaciones al año, pero esas plantaciones incluían arbustos y muchas plantas que no cumplían con los requisitos técnicos establecidos en el Plan General Director del Arbolado Urbano". De este modo, el alcalde de Sevilla ha indicado que "nuestro equipo de Gobierno ha optado por hacer una plantación más eficiente para garantizar el futuro de todos los árboles y que no terminen secándose. No vamos a cometer los fallos del equipo de Antonio Muñoz, que llegaron a plantar adelfas como si fueran árboles".

Sanz ha señalado que "nuestra prioridad será el arbolado viario y estamos buscando colaboración con otras entidades y organismos para poder realizar más plantaciones enfocadas a parques que serán publicadas una vez que las consigamos".

2.300 PLANTACIONES EN PALMAS ALTAS HASTA FEBRERO

Por otro lado, el alcalde de Sevilla ha indicado que se ha iniciado la reforestación de 2.300 árboles en el sur de Palmas Altas. El primer edil ha explicado que forma parte de una actuación integral en la que "se plantarán de ahora a febrero 2.300 árboles entre el viario y el parque que se ubicarán en esta nueva zona residencial de Sevilla, junto al río Guadaíra y el cortijo del Cuarto, uno de los principales pulmones verdes de la Sevilla del siglo XXI".

Así, Sanz ha explicado que "el actual Gobierno no dejará de cuidar y aumentar la masa vegetal y su patrimonio verde, sinónimo de mayor calidad de vida". A este respecto, el primer edil ha indicado que "queremos construir una Sevilla verde desde una adecuada gestión del arbolado siempre siguiendo las instrucciones de los profesionales de nuestras áreas de Arbolado y Parques y Jardines".

Sanz ha señalado que "continuamos con nuestro compromiso de revisar todas las estrategias de tratamiento de los espacios libres para que predomine la sombra y la vegetación en detrimento de los espacios y pavimentos duros". En este sentido, el primer edil ha indicado que "estamos revisando y analizando diferentes calles que llevan muchos años sin árboles para que podamos revertir esa situación".

Para finalizar, Sanz ha indicado que "no cejaré en el empeño de que Sevilla sea más verde para amortiguar de una manera sostenible los efectos del calor".