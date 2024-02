El Ayuntamiento de Cáceres estudia rescindir el contrato de la ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe

El Ayuntamiento de Cáceres estudia la posibilidad de rescindir el contrato de las obras de ampliación del aparcamiento en superficie del Parque del Príncipe "siempre que no se pierdan los fondos" destinados a este proyecto financiado con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia Next Generation, y que contaba con un presupuesto de cerca de un millón de euros.

La redacción del proyecto y la obra está ya adjudicada desde el pasado mes de diciembre con un presupuesto de unos 920.000 euros y la idea que maneja el Gobierno local es poder utilizar ese dinero para otro proyecto en la ciudad que está por decidir, según ha explicado este jueves el alcalde cacereño, Rafael Mateos.

Mateos ha avanzado que ya se han mantenido reuniones con el consejero de Infraestructuras para ver las posibilidades de no ejecutar ese proyecto de párking disuasorio, que ha concitado la protesta de los vecinos de la zona porque consideran que se mermarán las zonas verdes en detrimento de un párking en el centro de la ciudad.

"Es una actuación que nosotros no compartimos en su totalidad. Sí defendemos la necesidad de que haya párkings disuasorios para evitar que se colapse el tráfico en el centro de la ciudad, pero no compartimos que esos párkings disuasorios sean con cargo a la merma en zonas verdes", ha recalcado Mateos.

Por ello, el equipo de Gobierno está valorando con los servicios técnicos y con la Junta de Extremadura "la posibilidad de rescindir ese contrato siempre que no se pierdan los fondos".

"Yo creo que aquí lo importante es que hay un millón de euros comprometidos por parte de la anterior corporación y lo que estamos estudiando es la posibilidad de que se puedan destinar a otros proyectos", ha incidido el regidor que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras la visita a unas obras en la plaza María Latorre Saborid en el barrio de Mejostilla.

Cabe recordar que una asociación en defensa del Parque del Príncipe entregó hace unas semanas alrededor de 700 firmas al Ayuntamiento de Cáceres contra la ampliación de este aparcamiento, donde estaba previsto construir 160 plazas más que se sumarán a los 180 estacionamientos que tiene este párking en superficie que se abrió en 2006.

Los vecinos rechazan la obra al entender que no encaja en las bases de esta convocatoria europea de fondos, ya que se construirá sobre una zona verde de aproximadamente una hectárea de superficie. Aparte de la argumentación de que el proyecto no comparte la filosofía de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, los vecinos creen que la argumentación urbanística para crear este aparcamiento disuasorio tampoco está justificada porque el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres no recoge la creación de plazas de aparcamiento en zonas verdes.

Una representación vecinal se reunió con los concejales de Urbanismo y de Infraestructuras, Víctor Bazo y Tirso Leal, respectivamente, a los que trasladaron que si realmente existe una necesidad de crear plazas de aparcamientos disuasorios, ésta no es la ubicación ideal, sino que debería hacerse en un lugar más periférico para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, ya que el Parque del Príncipe se encuentra en una ubicación céntrica.

El Gobierno municipal se comprometió a contrastar toda la información que los vecinos aportaron y ahora se estudia la posibilidad de desistir de este proyecto si los fondos europeos destinados a él pueden usarse en otra actuación en la ciudad.