El Ayuntamiento de Burgos inicia una consulta ciudadana para elegir a la nueva gigantona de la ciudad

El Ayuntamiento de Burgos promoverá una consulta ciudadana para elegir quién será la mujer que representará a la ciudad como nueva gigantona, uniéndose a la comitiva de gigantillos y gigantones de Burgos.

Así lo ha avanzado este jueves la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, quien ha señalado que la próxima semana se abrirá un periodo de votación física y telemática para elegir a la nueva gigantona.

Ayala ha recordado que esta iniciativa se impulsó a finales del anterior mandato por parte del equipo de Gobierno del PSOE y Ciudadanos, que "sorpresivamente" decidió ampliar la comitiva de gigantones.

La idea inicial contemplaba la construcción de dos nuevas figuras de Diego Porcelos, fundador de la ciudad, y su esposa.

Sin embargo, tal y como ha señalado Ayala, no se han encontrado referencias históricas de la mujer de Diego Porcelos, por lo que "no parece razonable" que Burgos dedique un gigantón "a una persona cuya existencia no está demostrada".

De esta forma, se ha optado por sustituir esta figura por la de una mujer "que tenga entidad por sí misma" y destaque en la historia de Burgos, proponiendo tres candidatas.

Se trata de Doña Bereguela, Beatriz de Suabia y Mencía de Mendoza y Figuero, más conocida como la Condesa Mencía.

Cristina Ayala ha asegurado que se trata de tres mujeres con un papel determinante en la época medieval, y con una gran vinculación con la ciudad de Burgos.

"Nos parecía muy oportuno que hubiera una gigantona sola, sin su marido, que pudiera desempeñar un papel protagonista", ha puntualizado la regidora municipal.

Así las cosas, y para "dar cabida a la participación ciudadana" en la elección de una de estas tres mujeres, el próximo lunes se abrirá un periodo de votación a través de la web del Ayuntamiento, las redes sociales y de forma física en la entrada de la Casa Consistorial, que se extenderá previsiblemente hasta finales de año.

Ayala ha adelantado que se mantiene el mismo presupuesto consignado por el anterior equipo de Gobierno, que ascendía a 53.000 euros.