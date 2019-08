Ayuntamiento Barcelona se reúne con manteros y acuerdan crear espacio diálogo

Los tenientes de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni (PSC) y Janet Sanz (BenComú) se han reunido este miércoles con representantes de los manteros, y han acordado crear una mesa para abordar esta problemática de forma integral.

El Ayuntamiento ha informado hoy en un comunicado de que la mesa abordará de forma integral las políticas de empleo y de emergencia social de las personas que ejercen la venta ambulante no autorizada en la ciudad.

Esta mesa supone abrir un espacio de diálogo estable entre representantes municipales y de los manteros, que en los últimos días han convocado protestas ante el dispositivo policial conjunto de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra que les ha impedido situarse en espacios emblemáticos de la ciudad, como el puerto, donde solían colocar sus 'mantas' con los productos a la venta.

No obstante, el consistorio ha querido dejar claro que ha reiterado a los representantes de los vendedores que la venta ambulante no autorizada "no es posible" en Barcelona, según se indica en el comunicado.

El consistorio ha reiterado su compromiso de mantener y reforzar las políticas destinadas a buscar soluciones laborales y sociales para estas personas, con especial atención a las más vulnerables.

Los representantes del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes reivindican la regularización de las personas indocumentadas, el impulso de proyectos sociales para lograrlo, formación y orientación para los 'sin papeles', acceso a los alquileres sociales también para quien está en situación irregular y una solución para poder vivir dignamente con el "top manta". EFE