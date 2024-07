El Ayuntamiento de Barcelona prohíbe al Barça hacer obras en el Camp Nou los sábados de verano

El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido al FC Barcelona realizar obras en el Camp Nou los sábados de los meses de verano después de una reunión con el club, el distrito de Les Corts y los vecinos, informan fuentes municipales a Europa Press este miércoles.

Todas las partes han llegado a este acuerdo, que será vigente hasta la primera semana de septiembre, después de que se autorizara realizar obras los sábados 29 de junio y 13 de julio como horario extraordinario desde las 10.00 y hasta las 20.00 horas.

El horario ahora será de lunes a viernes de 8 a 20 horas, se permitirá trabajar de 20 a 22 horas para obras que no requieran uso de maquinaria que pueda producir molestias, y en zonas donde no hay viviendas se permitirá trabajar de 20 a 00 horas para trabajos interiores que no generen molestias.