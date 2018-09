Ayuntamiento Barcelona "preocupado" por la acampada de los independentistas

El teniente de alcaldía de Derechos de la Ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens, ha reconocido que al Ayuntamiento le preocupa que la acampada independentista en la plaza Sant Jaume "se haga con tiempos indefinidos".

Una vez terminadas las fiestas de la Mercè, durante las cuales los acampados redujeron la protesta a tres carpas informativas y se retiraron a un lado de la plaza, el Consistorio está a la espera de que vuelvan a poner sus tiendas hasta que "se haga efectiva la República", como anunciaron el 11 de septiembre.

En la presentación de las actividades municipales con motivo del primer aniversario del 1-O, Asens ha señalado que si la acampada se convierte en "indefinida en el tiempo puede alterar la convivencia de la ciudad de Barcelona" y que hay que intentar acordar "una solución que evite el uso de la fuerza".

El teniente de alcalde ha defendido que esta acampada es competencia tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona porque es una concentración política, cuya autorización es competencia de la administración catalana, además de una ocupación del espacio público, competencia de la administración municipal.

En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la manifestación de policías para reivindicar la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre del año pasado en Cataluña convocada para el próximo sábado, Asens ha señalado que no le consta "que tenga ningún permiso concedido por el departamento de Interior de la Generalitat, que es la autoridad competente para autorizarla", pero lo que si le consta es que ese día coincide con otras marchas que no sabe si cuentan con permiso o no.

"Esperamos que no se produzcan incidentes y llamamos a la calma", ha manifestado Jaume Asens, que ha subrayado que ante la posibilidad de que haya agresiones por parte de grupos de la extrema-derecha el ayuntamiento ofrece atención jurídica y psicológica a las víctimas.