El Ayuntamiento de Barcelona aisla a Vox para estar "libre de discursos de odio"

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado impedir la presencia de Vox en sus órganos y en los encuentros de trabajo con entidades y evitar que prosperen sus iniciativas para "consolidar" su compromiso en la defensa de la democracia y reafirmarse como una "institución libre de discursos de odio" y "discriminaciones".

A propuesta del grupo municipal de Barcelona en Comú y con los votos a favor de todos los grupos, excepto PP y Vox, que han votado en contra, la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior ha acordado adoptar los acuerdos incluidos en el documento 'Por un Ayuntamiento comprometido con la democracia, los derechos y la diversidad'.

Los grupos municipales que han firmado este documento, TriasxBarcelona, PSC, BComú y ERC, se han comprometido a "utilizar los espacios de intervención en el Ayuntamiento para combatir y no permitir los discursos de odio, defendiendo los derechos humanos y contrarrestando las informaciones falsas que puedan inducir a discriminaciones y vulneraciones de derechos humanos".

Se acuerda asimismo impedir la presencia de la extrema derecha -Vox, con dos concejales en el actual Consejo Municipal de Barcelona- en la presidencia de los Distritos, las Comisiones del Consejo Municipal, así como en futuras comisiones de estudio o de investigación, y no convocar a ese partido a los encuentros de trabajo entre los grupos municipales y entidades para abordar temáticas concretas.

Para "no normalizar ni legitimar la acción política de formaciones de extrema derecha", han decidido no suscribir ninguna iniciativa conjunta con estas formaciones y evitar que prosperen sus iniciativas, así como modificar el requisito de unanimidad para las declaraciones institucionales para evitar que la extrema derecha pueda vetar aquellas declaraciones a favor de los Derechos Humanos, la no discriminación, la paz y la convivencia".

La comisión municipal ha acordado también revisar el código ético del Ayuntamiento para que establezca que "los cargos electos llevarán a cabo sus intervenciones en todas las sesiones de los órganos municipales con la debida cortesía, el respeto a los derechos, libertades y principios, reconocidos en el Código Ético, el Estatuto, la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos".

Además, el acuerdo emplaza al gobierno del alcalde Jaume Collboni y a los grupos municipales firmantes para que se comprometan a participar de forma activa y conjunta en las conmemoraciones institucionales, como la Noche de los Cristales Rotos, las del genocidio del Pueblo Gitano y en general aquellas referentes a la Memoria Democrática; TAMBIÉN rechazar cualquier manifestación de violencia hacia las concejalas y mantener el Protocolo de duelo de ciudad ante la violencia machista aprobado en 2016.