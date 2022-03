El Ayuntamiento asegura que quiere tomar una decisión sobre el traslado de Urbanismo "lo más pronto posible"

El Ayuntamiento de Sevilla asegura que está trabajando de "forma activa" para "tomar una decisión lo más pronto posible" sobre la nueva ubicación para la Gerencia de Urbanismo, cuya sede está de manera "provisional" en la Cartuja desde hace ya "demasiado tiempo".

Así se lo ha confirmado el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, el socialista Juan Manuel Flores, al grupo municipal de Vox, cuyo concejal Gonzalo García de Polavieja preguntó sobre esta cuestión en la Comisión de Control y Fiscalización del pasado viernes 11 de marzo, en una intervención recogida por Europa Press.

García de Polavieja quería conocer las ubicaciones que se barajan para efectuar el traslado de estas dependencias municipales, en las que los trabajadores advierten desde hace años de los "desperfectos" que tienen, tales como goteras y mal aislamiento, entre otras cuestiones.

El delegado de Hábitat Urbano ratificó la "necesidad" de buscar otra ubicación "en otro entorno" que no sea la Cartuja y, aunque la decisión "no está cerrada", sí ratificó que se barajan "algunas opciones". Se refirió expresamente a la posibilidad de llevar la Gerencia al entorno del Puerto, aprovechando el desarrollo del llamado distrito portuario que supondrá el traslado de las actividades de la zona de la Raza hacia el Sur y la reordenación urbanística de toda esa avenida. "Pero no es la única" opción, puntualizó.

Mientras tanto, Flores garantiza el "mantenimiento" de las actuales dependencias, una "obligación" que hace que contratos como el que se acaba de licitar para renovar el alquiler de tres de sus edificaciones modulares se hagan con el horizonte temporal de cinco años (hasta 2027), y con la salvedad de que el servicio "podría suspenderse si cambian las circunstancias", en alusión a la posibilidad de que esa nueva ubicación se pueda cerrar en ese periodo temporal.