El Ayuntamiento aprueba una ordenanza de instalaciones del Imdeco tras casos de nudismo en una piscina en 2022

El teniente de alcalde de Educación y Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Torrejimeno (CS), y el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), han informado este lunes de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado la ordenanza reguladora del uso de las instalaciones deportivas adscritas al Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), una vez aceptadas propuestas de reforma formuladas por el Consejo Social de la Ciudad y el Consejo del Movimiento Ciudadano, todo ello tras registrarse casos de nudismo e una piscina municipal en 2022.

En una rueda de prensa, el concejal de Deportes ha explicado que "con este documento se pretende la determinación clara de los derechos de las personas usuarias, así como la adecuada ordenación de las instalaciones deportivas municipales, cuidando de que se haga un uso adecuado de los equipamientos, infraestructuras y mobiliario urbano y estableciendo para ello una serie de deberes y obligaciones con el fin de mejorar su funcionamiento ordinario".

También, ha agregado que "se dota al Imdeco de seguridad jurídica que hasta ahora mismo no la ha tenido", a la vez que "se pretende facilitar que el mayor número de ciudadanos de una manera adecuada y ordenada pueda usar las instalaciones municipales y participar en los programas y actividades deportivas gestionadas por el Imdeco".

Así, el edil ha señalado que "se ordenan aspectos tales como las formas de acceso, la reserva, la utilización de las instalaciones, las normas de comportamiento cívico y sanitario requerido para la permanencia en las mismas, los derechos de las personas usuarias, la seguridad, la equidad en el reparto de los usos, la promoción social y cultural y el apoyo a las iniciativas colectivas dedicadas a la promoción de la actividad física y del deporte, así como al desarrollo de hábitos saludables en la ciudad".

Según ha subrayado el delegado, "no había ninguna" ordenanza, de modo que "era obligado sacarla", después de que "el problema surgió en la piscina municipal de Fuensanta en 2022 con el tema del nudismo". Por tanto, "al no tener la reglamentación, se ha hecho", ha remarcado Torrejimeno.

Preguntado por el nudismo, ha señalado que "la posición que recoge es que en las zonas de baño y comunes no está permitido". "El nudismo integral no está permitido en ninguna piscina", ha manifestado, para agregar que "para el 'topless' se habilitará alguna zona, pero no en las zonas de piscina o comunes, como puede ser la restauración o los bares".

No obstante, ha expresado que "es complicado habilitar una zona que quede restringida y que no entren las personas, pero todo se estudiará".

Tras ello, ha apuntado que "la aprobación definitiva ahora corresponde al Pleno, al que llegará el expediente para su aprobación inicial y luego, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y finalizado el plazo de alegaciones, volverá nuevamente al Pleno para su aprobación definitiva".

HORARIOS COMERCIALES

Por otra parte, el delegado de Presidencia ha indicado que se ha acordado la creación y composición de la comisión delegada permanente para el seguimiento de la implantación de la Zona de Gran Afluencia Turística en la ciudad y el establecimiento de sinergias con las restantes administraciones públicas competentes en la materia, de cara a estudiar la situación ante la ampliación de apertura de establecimientos comerciales, entre otros aspectos.

En este caso, el fin es "hacer una memoria con argumentos para pedir a la Junta de Andalucía que se replantee, en la medida que la legislación lo pueda hacer, la extensión temporal de esa zona, de tal forma que se siga avanzando en el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar en las mejores condiciones para los trabajadores".

Asimismo, han salido adelante el programa marco 'Trampa' de la Delegación de Juventud para el año 2023, con el que "se ofrece a la juventud cordobesa propuestas formativas en materia de cómic, poniendo en valor el trabajo de jóvenes dibujantes e ilustradores, a través de publicaciones y exposiciones, facilitar la creación de espacios para la promoción y la venta de obras artísticas y facilitar a los jóvenes creadores la difusión y el recorrido artístico de sus trabajos", ha comentado Torrico. El programa tendrá un gasto de 24.500 euros.

Igualmente, se ha ratificado el convenio de colaboración entre el Consistorio y la Fundación Princesa de Girona, para el Tour del Talento, que ha contado con más de 60 actividades y la participación de más de 26.000 jóvenes.

FASE I DE PARQUE FIGUEROA

Además, en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado la delimitación territorial del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) Parque Figueroa Fase 1, según los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Al hilo, el delegado de Vivienda y presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes (PP), ha informado, junto a personal de dicha empresa, de que se beneficiará en esta primera fase 36 bloques, con 720 viviendas. "Las ayudas son para aislar térmicamente en un 30% la temperatura de esos edificios", ha manifestado, para señalar que barajan tramitar todas las ayudas en un solo expediente.

La referida fase, que se inicia "de inmediato", recoge los bloques entre los pasajes Marino Castilla, Marino Conde de Alcaudete, Marino Martín Aguayo, Marino Garrote y Marino José de los Ríos. Las actuaciones deben estar acabadas en junio de 2026.

El coste total del proyecto son 25 millones de euros, de los que 8,3 millones son para esta fase y de ellos, 5,1 llegan a través de la Junta, con fondos europeos, mientras que 2,7 millones los afrontan los vecinos, con una media ponderada de 3.800 euros, y 500.000 euros por el Ayuntamiento, con la posibilidad de "ampliar la aportación municipal para rebajar la parte de los vecinos", ha resaltado.

De igual modo, ha aseverado que "se va a hablar con entidades financieras para que en el caso de que haya familias que no tengan 3.800 euros, haya una fórmula consensuada y pactada con las entidades que facilite el pago de la aportación vecinal".

Esta barriada se construyó a finales de la década de 1960, en la zona noroeste de la ciudad y promovida por la Constructora Benéfica de Viviendas de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.