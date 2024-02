Ayuntamiento aprueba otro asesor para Podemos y otra dedicación exclusiva para un edil de Más Madrid

El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado en el Pleno municipal la modificación del número de concejales en régimen de dedicación exclusiva y la plantilla de personal eventual para que Más Madrid Compromiso con Getafe y Podemos-IU-AV, socios de gobierno del PSOE, tengan un concejal más con dedicación al 100% y otro asesor, respectivamente.

Así, uno de los tres concejales de Más Madrid pasa, de cobrar por una dedicación parcial al 70 por ciento, a una dedicación exclusiva que ya tenían los otros dos ediles de la formación.

En cuanto a Podemos, ahora dispondrá de dos asesores adjuntos a la portavoz del grupo municipal, en lugar de uno, aunque a cambio el PSOE perderá el asesor adjunto a su grupo municipal para no sobrepasar el límite de 27 cargos de confianza permitidos por la ley como personal eventual de la Corporación municipal.

Esta modificación, propuesta por la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha salido adelante con el voto a favor de PSOE, Podemos-IU-AV y Más Madrid Compromiso con Getafe, y el voto en contra de PP y Vox.

El concejal de Podemos-IU-AV, Carlos Enjuto, ha manifestado que el PP "intenta vender una imagen de austeridad, creando problemas donde no los hay en lugar de solucionar los existentes, ya que el número de cargos de confianza están estipulados por ley, y con este gobierno no dependen del capricho personal de nadie, no como pasa en otros sitios".

El portavoz de Más Madrid, Jesús Pérez, ha manifestado que es necesario que puedan participar en la política "los propios ciudadanos, pues son quienes mejor conocen la realidad de su barrio, pero para que esto sea posible se necesitan personas que gestionen política y administrativamente las ciudades, y que puedan dedicarse a ello con la atención y disponibilidad que merece.

A juicio de Jesús Pérez, "esto pasa por una retribución a tiempo completo y acorde a la responsabilidad que esto supone".

Por el contrario, el concejal de PP, José Luis Álvarez, ha señalado que este equipo de gobierno es "el más grande y el más caro" de toda la historia de Getafe, destacando que tres concejales de Más Madrid, "que antes eran concejales normales, pasan a ser concejales delegados, y eso significa más coste, mientras que dan un asesor más a Podemos, subiéndole de categoría con más costo también".

"Podemos, con dos concejales, tiene tres asesores, mientras el Partido Popular tiene 10 concejales y un asesor en su grupo, lo que no es ni equitativo ni justo", ha apostillado.