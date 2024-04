El Ayuntamiento aplaza la resolución de contrato del Kiosko Peret y retrasará la nueva licitación

La junta de gobierno aprueba retrotraer el proceso y solicita el dictamen del Consell Jurídic Consultiu

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alicante ha acordado dejar sin efecto el acuerdo de la resolución de contrato del Kiosko Peret, tras estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la mercantil, lo que retrasará la nueva licitación del local ubicado en la Explanada.

Así lo ha explicado el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local en la que se ha aprobado esta urgencia, que llega un mes después de que se aprobara la resolución del contrato relativo a la 'Concesión administrativa para la explotación de una heladería en la Explanada de España', que tenía adjudicada la mercantil Kiosco Peret, S.A.

Villar ha detallado que el acuerdo de resolución se hizo directamente porque no había habido oposición por parte de la mercantil, por lo que "no era preceptivo un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC)". No obstante, posteriormente la empresa presentó una documentación que "sí cumple parcialmente lo que se le requirió en cuanto al aplazamiento de la deuda, pero no totalmente, porque la del Ayuntamiento no lo ha hecho en forma, en plazo, y por tanto no ha sido admitida".

El vicealcalde ha afirmado que esta nueva documentación "implícitamente implica una oposición a la resolución" del contrato, por lo que la junta de gobierno no puede resolver sin tener un informe preceptivo del CJC, por lo que han aprobado solicitar su dictamen.

Villar ha sostenido que la mercantil "no ha cumplido las condiciones que se le pusieron de aplazamiento", por lo que el equipo de gobierno considera que "hay causa de resolución" de contrato. "Pero, en el momento en que entendemos que hay oposición, lo que tenemos que hacer es retrotraer el proceso", ha explicado, hasta tener el informe del CJC.

En cuanto a la futura licitación, cuyo pliego se estaba ultimando tras la resolución para tenerlo adjudicado después de verano, esta ahora se retrasará, ya que Villar ha señalado que no se puede iniciar la licitación hasta tener la resolución efectiva del contrato.