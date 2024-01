Ayuntamiento Albacete seguirá gestionando las 600 viviendas del barrio de La Milagrosa tras renovar convenio con Junta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete ha acordado prorrogar por un año más el convenio que fue suscrito en enero de 2018 con la Consejería de Fomento de Castilla La Mancha por el que el Ayuntamiento asumía la gestión y administración del grupo denominado '600 viviendas del Barrio de la Milagrosa'.

Esas viviendas de carácter social son de titularidad autonómica, pero están gestionadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda mediante encomienda a la empresa pública Urvial, según ha informado el Consistorio de la ciudad albaceteña en nota de prensa.

El concejal de Infraestructuras, Julián Garijo, ha explicado que la prórroga de este convenio permitirá continuar con un modelo de gestión interadministrativa "que ha funcionado razonablemente bien, porque aunque las competencias en materia de vivienda sean de la Comunidad Autónoma y las Seiscientas son propiedad de la Junta, la cercanía y sensibilidad de Ayuntamiento ha permitido actuar de manera más ágil y eficaz en un barrio con una problemática muy específica".

Las competencias que asume el Ayuntamiento se refieren a la administración y gestión de las viviendas, así como su conservación y mantenimiento, y a cambio recibe las cuotas de arrendamiento de los ocupantes de estas viviendas. No obstante, el concejal ha recordado que "esas cuotas no cubren ni de lejos los gastos que asumimos desde el Ayuntamiento, en un ejercicio de responsabilidad para garantizar la habitabilidad de esas viviendas, aún cuando no sea nuestra competencia".

Por su parte, la Junta se compromete en el convenio a asumir la conservación de elementos estructurales de los edificios, incluidos los suministros, fachada y cubierta.

Próximamente, el alcalde, Manuel Serrano, y el Gobierno regional procederán a la firma de la prórroga del convenio.