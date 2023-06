El Ayuntamiento de Adra organiza su dispositivo especial de seguridad y limpieza para la noche de San Juan

El Ayuntamiento de Adra (Almería) ha organizado un dispositivo especial de seguridad, emergencias y limpieza para el próximo 23 de junio, víspera de la festividad de San Juan, con la finalidad de garantizar la seguridad y tranquilidad de sus vecinos y visitantes durante esa noche.

Está previsto que se desplieguen todos los efectivos de seguridad y emergencias disponibles, así como un gran número de operarios de limpieza urbana y mantenimiento de la ciudad, que realizarán su labor de forma previa a la noche de San Juan, así como durante su desarrollo y a posteriori, una vez desalojadas las playas, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Para hacerlo posible, se coordinará el personal de Policía Local, Protección Civil y personal del Área de Servicios, así como los efectivos de Guardia Civil, para trazar el dispositivo especial de seguridad, emergencias y limpieza y perfilar los detalles del operativo que se pondrá en marcha a primera hora del viernes.

Como cada año, la hoguera oficial se instalará en la Playa de San Nicolás, donde el Ayuntamiento ha preparado un espectáculo para que los ciudadanos disfruten de esta "mágica velada" en las costas de la localidad.

A continuación, se celebrará un concierto en la carpa instalada junto al anfiteatro del Pago del Lugar, donde se celebrará el VI Aniversario de la Peña Motera Custom Poniente. En concreto, se podrá disfrutar de los conciertos de 'Dos indios y un palomo' y 'Supersónicos'. Además, tendrá lugar un castillo de fuegos artificiales que dibujarán de colores el cielo de la ciudad milenaria.

El Ayuntamiento de Adra ha decidido regular, como cada año, los distintos usos de las playas del municipio durante la víspera de San Juan. Las hogueras estarán permitidas en las playas El Carboncillo, Sirena Loca y La Caracola, que tradicionalmente tienen mayor afluencia en esta fiesta, que también estarán habilitadas para la instalación de hogueras, barbacoas y toldos.

Por su parte, en la Playa del Censo estarán permitidas las barbacoas (sin fuego en la arena), pero no las hogueras; y en la Playa de San Nicolás no estará permitida la realización de otras hogueras que no sea la municipal, tampoco la instalación de barbacoas, ni toldos o carpas.

Para velar por la seguridad de vecinos y visitantes durante la noche de San Juan, agentes de la Policía Local se encargarán de la regulación del tráfico en los entornos de las playas, para evitar cualquier tipo de colapso o incidente.

Además, regularán los aparcamientos próximos a la costa, para facilitar el tráfico en una noche en la que se prevé mucho movimiento, además de evitar embotellamiento ante intervenciones de urgencia por parte de los vehículos de emergencias. El servicio estará reforzado con patrullas que garantizarán el cumplimiento de la normativa en relación a la realización de hogueras y barbacoas, así como el acceso a las playas para controlar la posible afluencia masiva.

Protección Civil, por su parte, contará con cinco módulos con su equipamiento de rescate y sanitario, medios de vehículos 2 ATV, vehículo de emergencias, así como PMA con servicio de enfermería. Los socorristas comenzarán su servicio de vigilancia y control de las playas a las 12,00 horas de la mañana y durante la noche del 23 ampliarán su horario hasta, al menos, las 2,00 horas de la madrugada.

En cuanto a las labores de limpieza de las playas después de la noche de San Juan, los trabajadores municipales comenzarán a las 06,30 horas de la madrugada a limpiar las playas. Se encargarán de la recogida de residuos de la arena, así como de desmontar las estructuras de madera y tela mosquitera.

Gran parte de ellos desarrollarán su actividad de forma manual, a los que se une maquinaria específica para agilizar la limpieza de las playas. Todo ello hará posible la adecuación de las playas y la retirada de residuos acumulados y restos de quema, así las playas abderitanas estarán en plenas condiciones para el disfrute de los bañistas en plena época estival.