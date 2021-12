Ayuntamiento abre el plazo de presentación de propuestas para la cuarta edición de los premios Bilbao Balioen Hiria

Se entregarán tres premios dotados con 3.300 euros cada uno, que deberán destinar a fines relacionados con la iniciativa premiada

El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha la cuarta edición de los Premios Bilbao Balioen Hiria Sariak, cuyo objetivo es premiar y reconocer públicamente el trabajo de quienes desarrollan iniciativas que fomenten los valores de la Carta de Valores de Bilbao. El plazo de inscripción comienza este miércoles, 22 de diciembre, y finalizará el 11 de febrero de 2022.

La concejala de Atención y Participación Ciudadana e Internacional, Oihane Agirregoitia, ha recordado que el objetivo de este certamen es "premiar y reconocer la labor de las entidades que impulsan el contenido de la Carta de Valores de Bilbao, desarrollando iniciativas que lleven a la práctica alguno de los 17 valores que recoge este documento".

Agirregoitia ha animado a las personas y colectivos a que participen porque se trata de una manera de "contribuir e impulsar una sociedad más justa, en la que todas y todos tengan su espacio, un modelo de convivencia comprometido y basado en el respeto, la inclusión, la diversidad o la igualdad, entre otros".

Como en ediciones anteriores, se entregarán tres premios pero, como novedad, en esta ocasión se repartirán indistintamente entre los proyectos desarrollados en cualquiera de las tres tipologías de participantes establecidas para estos premios: asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades municipal; centros escolares bilbainos, en los que hayan participado alumnado de enseñanza infantil, primaria o secundaria obligatoria, bachillerato y/o ciclo formativo de grado medio; y empresas, comercios hostelería, colegios profesionales y otras entidades análogas, que estén ubicados en la Villa.

Cada uno de los premios está dotado con 3.300 euros, que deberán destinar a fines relacionados con la iniciativa premiada, según han precisado desde el Consistorio.

REQUISITOS

Las entidades interesadas en participar deben presentar una memoria técnica en la que se describan los objetivos del proyecto, la identificación de los valores a los que se vincula, las actividades desarrolladas personas o grupos participantes, lugares en los que se ha desarrollado la iniciativa y la evaluación de los resultados, entre otros. Además, se pueden presentar materiales audiovisuales sobre las actividades realizadas.

Las iniciativas deben estar ya realizadas o en avanzado proceso de implantación, así, no se admitirán propuestas que aún no se hayan iniciado o sean una idea. Todos los proyectos deberán incorporar aspectos relacionados con la perspectiva de género y lenguaje no sexista, además deberán ser concretos e ir más allá de la actividad diaria y cotidiana de los centros educativos, empresas y asociaciones. Además, quienes concurran a este concurso deben estar adheridos y adheridas a la Carta de Valores de Bilbao.

Toda la documentación se puede presentar a partir de mañana 22 de diciembre y hasta 11 de febrero de 2021 enviando la documentación al email participación@bilbao.eus o presentándola en el Registro Municipal.Para facilitar la presentación de la documentación necesaria se ha elaborado un modelo de solicitud, disponible en www.bilbao.eus.

BALANCE

Entre las tres ediciones celebradas hasta el momento se han presentado un total de 155 proyectos. En la primera edición fueron premiados la iniciativa de Askabide, "Mari Makeda", el proyecto del Colegio Artagan, "Conéctate", y la idea de IMQ IGURCO, "Soñando Zorrozgoiti".

Los premios de la segunda edición fueron para "Bilboko Klub Bereziak", de los clubs de fútbol Unión Deportiva La Merced y Artxandako Mertxetarrak, "Otxarkoaga Modern Art Festival", de la Escuela Profesional de Otxarkoaga, y "Biscay Bay Startup Campus. BBSC", de Start Up Campus.

Además, hubo dos menciones especiales para sendas trabajadoras del Consistorio bilbaino, Sonia Polo y Sabina Melchor, por su sensibilidad y la labor altruista que desarrollaron durante varios años y que concluyó con la localización de la familia directa de un niño que en 1939 y con la edad de 5 años emigró a Bélgica tras perder a su madre y a su padre en la Guerra Civil española.

En la última de las ediciones, la tercera, los premios recayeron en la Fundación Aldauri, en el Colegio Zabalburu, y en la asociación Jazz Cultural Theatre of Bilbao.

BILBAO BALIOEN HIRIA

Los "Premios Bilbao Balioen Hiria Sariak" se enmarcan en el proyecto Bilbao Balioen Hiria, una iniciativa participativa, impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao, pero construida y desarrollada, desde un principio, en colaboración de la ciudadanía.

Bilbao Balioen Hiria tiene como objetivo que la Villa sea "conocida y reconocida no solo por su importante proceso de regeneración, recuperación y transformación económica y urbana, sino también por sus valores", ha destacado el Ayuntamiento, para prcisar que se trata de "crear un espacio de análisis, dialogo, reflexión y trabajo colaborativo entre instituciones, entidades de toda índole, empresas, medios de comunicación, grupos políticos y ciudadanía en general".

Toda persona o entidad que lo desee puede adherirse a la Carta de Valores rellenando un sencillo formulario online disponible tanto en la página web del Consistorio como en la de Bilbao Balioen Hiria.

Quien se adhiera a esta Carta asume el compromiso de mantener, potenciar y promover actitudes y comportamientos acordes al espíritu y contenido de este documento, que plasma los 17 valores, que según los bilbainos, deben vertebrar la convivencia de la Villa, -respeto a los Derechos Humanos, justicia social, igualdad entre mujeres y hombres, solidaridad, diversidad e inclusión, compromiso, sostenibilidad medioambiental, convivencia, identidad, esfuerzo, corresponsabilidad, participación, confianza, creatividad, honestidad, ilusión y salud-.

