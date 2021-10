Ayala apuesta por "recuperar el espacio de la izquierda" que perdieron el 4-M por una campaña "distinta" al PSOE-M

Cree que el partido está "acostumbrado" a tener "una o dos voces autorizadas" y asegura que debe haber "distintos liderazgos"

El alcalde de Fuenlabrada y candidato a liderar el PSOE-M, Javier Ayala, ha asegurado este lunes que el modelo que plantea es el de "recuperar el espacio de la izquierda", que "se ha ido" a Más Madrid, y que el discurso más centrado, como el de su compañero Juan Lobato, es una "equivocación".

Así lo ha declarado Ayala en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, donde ha insistido en que "se puede ser atractivo" a una parte del centro, pero que "hay que recuperar el electorado progresista".

"El PSOE tiene diferentes posiciones en la izquierda y puedes lanzar un discurso más centrado, que es el que creo que va a lanzar mi compañero. Su modelo va enfocado a recuperar un voto de centro cuando nosotros estamos más a la izquierda", ha asegurado Ayala.

Asimismo, el alcalde de Fuenlabrada ha indicado que la campaña de las elecciones del 4 de mayo se diseñó de una forma "distinta" a la habitual de su partido y que "no sabe" si el candidato "tenía las ganas" de liderar el proyecto.

"No nos vieron como la herramienta que es el PSOE. No es comprensible que hayamos tenido muy poco que ver los socialistas de Madrid con respecto las elecciones. Se nos ha consultado poco y no se puede presentar una lista en la que los primeros no han sido elegidos por la militancia", ha destacado.

"NO SERÉ CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REGIÓN"

Por otro lado, Ayala ha señalado que los avales "no corresponden con los resultados finales" de las primarias del PSOE-M, después de que su compañero ha presentado 4.000 firmas frente a los 2.500 que ha conseguido él.

El regidor ha reiterado también que no será el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid si es elegido como secretario general porque cree que es "necesario" la "generosidad de partido".

"Estamos acostumbrados a que solo hayan una o dos voces autorizadas, debe haber distintos liderazgos para que podamos construir un proyecto. Hay que cambiar esa rutina porque hay gente nueva y con ganas", ha insistido.

Finalmente, ha destacado el "magnifico trabajo" de la portavoz de la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, porque "ha demostrado este verano" que ha estado "en frente" de las demandas que se han hecho a la Comunidad.