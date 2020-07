AVT acusará por 16 asesinatos a los 3 supuestos yihadistas de la célula del 17A pese a no haber sido procesados por ello

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personada como acusación popular en la causa abierta por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, acusará a los tres imputados por los 16 asesinatos cometidos por la célula yihadista a la que supuestamente pertenecían pese a no haber sido procesados por este delito.

Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemal y Said Ben Iazza fueron procesados por el Juzgado Central de Instrucción número 4 por integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos y delito de estragos en grado de tentativa, y la conclusión del sumario fue avalada la semana pasada por la Sala de lo Penal.

El instructor reconocía en su auto de procesamiento que el objetivo de la célula terrorista a la que supuestamente pertenecían los tres imputados era el de cometer varios atentados mediante el uso del explosivo que estaban fabricando en la vivienda de Alcanar (Tarragona), pero la explosión que se produjo el 16 de agosto en ese lugar "frustró e imposibilitó la posibilidad de seguir adelante con los planes terroristas trazados"

Así, el magistrado concluía que no hay indicios de que Houli, Oukabir e Iazza --quienes llevan ya casi tres años en prisión preventiva-- hubieran conocido o participado en los nuevos planes delictivos adoptados por el resto de los integrantes de la célula, todos ellos abatidos tras la comisión de los atentados.

No obstante, fuentes de la AVT consultadas por Europa Press consideran que el hecho de que no se haya procesado a los tres detenidos por los asesinatos terroristas de las 16 personas que murieron en el atropello de la Rambla y el tiroteo en Cambrils no significa que no se les pueda acusar de ello, y recuerdan que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.

LOS ASESINATOS SÍ ESTÁN EN EL RELATO FÁCTICO

Según las citadas fuentes, ambos ataques aparecen en el relato de hechos que hizo el juez instructor en su auto de procesamiento, aunque éste no les impute directamente estos hechos a los tres sospechosos, motivo por el cual en la AVT opinan que la Sala de lo Penal deja abierta la posibilidad a que la calificación jurídica de la acusación popular sí pueda incluir el delito de asesinato.

Además, dado que la Sala abrió la posibilidad a que los escritos de conclusiones de las acusaciones puedan incluir otros delitos como estragos terroristas consumados y asesinatos en tentativa o lesiones de carácter terrorista por los hechos ocurridos en Alcanar, la AVT también adelanta que acusará igualmente por ello a los tres procesados.

A diferencia de esta acusación popular, la Fiscalía de la Audiencia Nacional siempre se ha mostrado de acuerdo con la conclusión de sumario adoptada por el juez instructor, esto es, no imputar a Oukabir, Houli e Iazza los 16 asesinatos provocados por los otros miembros de la célula. A diferencia de la AVT, no recurrió el auto de procesamiento, de modo que es previsible que no les acuse por ello.