AVT no acude a acto por protagonismo y reconocimiento de Gobierno a EH Bildu

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha explicado que su organización no ha acudido este sábado al tradicional homenaje organizado por el Congreso de los Diputados por el "protagonismo" y el "reconocimiento" prestado por el Gobierno a lo herederos de Batasuna que son EH Bildu.

Esta asociación siempre acudía cada 27 de junio al acto en el Congreso "porque a la mayoría de las víctimas del terrorismo no se les rinde ningún tipo de homenaje ni reconocimiento a lo largo del año y este es el único acto en el que se las recuerda a todas", a pesar del enfado que siempre les generaba "la presencia de los herederos del brazo institucional de ETA en nuestras instituciones".

La agrupación se ha concentrado este sábado frente al Congreso de los Diputados ante más de un centenar de afiliados que han estado acompañados por la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, el diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez o la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.

Los asistentes han guardado un minutos de silencio por todas las víctimas del terrorismo antes de lectura de un manifiesto por parte de la presidenta Araluce.

Ha reconocido que no estar en el Congreso este sábado no ha sido una "decisión facil", que han ejecutado por tercera vez desde el año 2010, pero consideran que dentro de sus puertas no se sienten respetados.

Y es que se ven "obligados" a alzar la voz ante "algunos hechos" que, además de ofensivos paras las víctimas son de "extrema gravedad" en términos de calidad democrática.

Hasta este año han asistido a los actos aunque la presencia de los "herederos del brazo institucional" de ETA les "irrite" e "indigne" pero este año es distinto ya que "poco a poco adquieren protagonismo "sin reconocer que el terrorismo de ETA nunca tuvo justificación".

Para la AVT "no todo vale" para aprobar un estado de alarma, unos presupuestos o para gobernar. "No todos los grupos políticos tienen la misma legitimidad democrática", ha incidido.

Consideran que la presencia de los sucesores de Batasuna es una "anomalía democrática" que se jacta de "poner y quitar gobierno" y de ser decisivos en las reformas legislativas.

"EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más, y mucho menos como aliado de gobierno, hasta que no condenen la violencia de ETA y admitan que no tuvo ninguna justificación. Serán legales, pero en absoluto son morales", ha mantenido.

Además, reiteran que son "más numerosas las iniciativas" a favor de los presos de terrorismo que a favor de las víctimas, algo que es un "motivo de preocupación".

Para la AVT el "reconocimiento y apoyo" que recibe este partido de otras formaciones políticas es motivo de "preocupación".

Consideran que las víctimas del terrorismo viven "tiempos difíciles", en los que "se buscan todos los mecanismos legales para prohibir y sancionar el enaltecimiento del franquismo, mientras que no se hace nada por evitar los homenajes que, casi semanalmente, se realizan a los terroristas de ETA en los pueblos del País Vasco y Navarra".

Y es que, advierten al Gobierno, que el entorno de ETA quiere "en realidad" la libertad de los presos y no su acercamiento al País Vasco. EFE

