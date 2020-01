El PP avisa a Torrent de que acabará inhabilitado como Torra si no acata al Supremo

El secretario general del PP catalán y diputado del Parlament, Daniel Serrano, ha avisado este jueves al presidente del Parlament, Roger Torrent, de que acabará inhabilitado, como cree que está el presidente de la Generalitat, Quim Torra, si no acata la decisión del Tribunal Supremo (TS), que ratifica la suspensión del jefe del Ejecutivo como diputado.

En un tuit recogido por Europa Press, ha sostenido que Torra ya no es diputado y no podrá votar en el próximo pleno, que se celebrará el lunes, y ha preguntado a Torrent "qué se inventará ahora" para no acatar al Alto Tribunal.

"Vamos a ver qué se inventa ahora el bravo presidente del Parlament Roger Torrent para no asumir y acatar que Quim Torra ya no es diputado y que no podrá votar en el próximo pleno (¿el lunes?), salvo que quiera terminar como él, que todo es posible", ha advertido.