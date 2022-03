El PP avisa a Sánchez de que no puede acompañarle en medidas ineficaces

(Actualiza la NA3099 con la dúplica de Gamarra)

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su partido no puede acompañarle si considera que sus medidas no son las necesarias, pero sí puede proponer alternativas, incluida la rebaja fiscal prometida a los presidentes autonómicos.

"Si vemos que sus respuestas no son las necesarias, si no son rápidas y no son eficaces entienda que, no le podemos acompañar pero le podemos proponer medidas para que este país funcione", ha espetado la coordinadora general del PP en el Congreso de los Diputados.

En su dúplica a Sánchez, Gamarra le ha reprochado que pida estar unidos en la respuesta de Ucrania, pero lo interprete como una unión en torno a su propia respuesta y solo exista que le digan "sí en lo que hace" y se esté acostumbrando al "son lentejas".

El PP ha advertido que, sin recortar en gasto ineficiente, ni rebajar impuestos se va a un camino de más deuda pública y más déficit que "al final es lo que lleva a un país a la ruina" y ha defendido su propuesta de rebajar impuestos de las críticas hechas por Sánchez.

"Sí, nos gusta bajar impuestos, funciona, cumpla lo que ha firmado", ha exclamado Gamarra enarbolando el acuerdo de la Conferencia de Presidentes.

El PP ha criticado además el plan nacional en respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, que ha apodado como "plan primavera" por extenderse sólo tres meses, con ayudas débiles y préstamos a juicio de este grupo insuficientes para paliar una crisis energética que le recuerda a 1973 y que llegan con tres semanas de retraso.

"Quería desacoplar el gas pero el único que vive desacoplado de la realidad es usted", ha ironizado asimismo la portavoz del PP, que cree que con la excepcionalidad Sánchez no ha conseguido lo que buscaba, una política común respecto a la energía.

Los populares son además contrarios a subvencionar en una cantidad fija el combustible en vez de rebajar impuestos y rechazan el precio tope del alquiler y como alternativa proponen actuar en materia de IRPF, deflactando este impuesto.

Gamarra ha asegurado además que la historia se repite y que "el PSOE arruina a las clases medias y trabajadoras una vez cada diez años y detrás llega el PP a arreglar sus destrozos".

Y, además de reprochar la inacción de la ministra de Transportes ante la huelga de transportistas, ha acusado al Gobierno de demonizarles, lo que a su juicio llevaría a dimisiones bajo cualquier estándar europeo de rendición de cuentas.

Los populares han censurado además que Sánchez pida unidad cuando su Gobierno está dividido y han destacado que es la primera vez que durante un pleno miembros del Gobierno se manifiestan en contra del propio Ejecutivo, en alusión a la participación de ministras de Unidas Podemos en una protesta de saharauis .

"Considera que el Estado es usted", ha reprochado además Gamarra por la posición unilateral fijada por Sánchez sobre el Sahara que cuenta con el rechazo de los grupos parlamentarios.

Con todo, el PP ha ofrecido a Sánchez sus votos para apoyar el incremento del gasto en defensa y en las decisiones que deba tomar la OTAN, al tiempo que ha pedido incluir bajo su paraguas a Ceuta y Melilla. EFE

