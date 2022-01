El PP avisa a Sánchez que su "fracaso" con los fondos le "pasará factura" y llevará a Europa "cualquier desviación"

"No puede ser que esto se convierta en unos fondos del PSOE y no en unos fondos de España", asegura García Egea

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha confirmado este martes que su partido llevará a Europa "cualquier desviación" en el reparto de los fondos europeos y ha recalcado que el criterio que se está empleado es "adjudicar" a los territorios donde gobierna el PSOE y "castigar" a los del PP. Dicho esto, ha avisado al jefe del Ejecutivo que su "fracaso" con este asunto le "pasará factura" porque afecta a su "credibilidad" y "transparencia".

"Los fondos europeos deberían generar ilusión en la sociedad española y, en las manos de Sánchez hoy están generando frustración. Es una realidad", ha manifestado, para añadir que es "un fracaso del Gobierno" que ese dinero que se recibe de Europa "no esté generando ilusión" en los españoles y las administraciones públicas de forma que se conviertan en un "revulsivo" económico.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, García Egea ha señalado que su partido está denunciado "la discrecionalidad" en el reparto porque eso es "poner encima de la mesa la realidad de lo que está ocurriendo".

Después de que la Comunidad de Madrid ya haya recurrido al Tribunal Supremo ese reparto, ha indicado que si los presidentes autonómicos del PP "se sienten agraviados deben utilizar, como están haciendo, todas las herramientas a su alcance".

"Pero es que en el PP también a nivel nacional vamos a poner en conocimiento de la UE cualquier desviación que exista con cargo a los fondos europeos porque esto ya lo hemos vivido. La semana pasada entró en prisión un consejero de la Junta de Andalucía por robar dinero de los parados de los ERE y utilizarlo discrecionalmente", ha afirmado, para confirmar que van a animar a "pelear por la objetividad" en ese reparto del dinero.

Tras recordar que hay dos mujeres del PPE al frente de la Comisión Europea y el Parlamento, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, ha explicado que el PP tiene "sus cauces" para hacer llegar su queja por el reparto a los distintos órganos porque "lo que no puede ser es que esto se convierta en unos fondos del PSOE y no en unos fondos de España".

PIDE "CRITERIOS OBJETIVOS" Y UNA AGENCIA INDEPENDIENTE

El secretario general del PP ha señalado que Sánchez pudo escuchar de boca del canciller alemán, Olaf Scholz, en su visita a la Moncloa, "lo mismo" que lleva diciendo Pablo Casado al reclamar la fijación de "criterios objetivos" para proceder a ese reparto.

García Egea ha señalado que los presidentes autonómicos del PP están enviando proyectos a Moncloa, como el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, pero le dijeron que "ninguno de esos valía y que ya le dirían ellos en qué se lo tenía que gastar". "Lo único que le pido a Moncloa son criterios objetivos", ha dicho.

En este punto, ha recalcado que eso se puede conseguir con la creación de "una agencia independiente que evalúe los proyectos solo mirando el contenido y no mirando el remitente" como, a su juicio, está haciendo Moncloa.

Tras señalar que no son suficientes los controles que se han establecido para el reparto de fondos, ha dicho que el criterio del PSOE es que aquellos territorios donde gobierna el PSOE, "se adjudica", y aquellos territorios en los que no gobierna, "se castiga".

"Esto al final le va a pasar factura al Gobierno porque afecta a su credibilidad y a su transparencia", ha señalado, para denunciar después que por ejemplo este martes "vetase a más de la mitad de los medios en un briefing" para explicar los fondos, algo que, a su juicio, "dibuja un Gobierno más preocupado por repartir los fondos a su antojo que por acelerar el crecimiento económico".

"NO SE HA MOVIDO NI UN EURO"

García Egea ha señalado que "desde el verano no se ha movido ni un euro del Gobierno central" a los territorios y que hasta ahora solo se han "movido papeles" entre ministerios. "No existe ejecución de fondos, sino compromiso y adjudicación, pero no gestión", ha añadido.

A renglón seguido, ha pedido que en esa distribución de los fondos se tenga en cuenta "los factores de cada territorio" porque "la igualdad de oportunidades consiste en dar a cada uno lo que necesita". Dicho esto, ha avisado que "hacer de esto una batalla política es el mayor fracaso que está teniendo el Gobierno en toda la legislatura".

"EL QUE HA VENDIDO UNA MALA IMAGEN DE ESPAÑA ES GARZÓN"

Al ser preguntado por la posibilidad de que se puede acusar al PP de desleal por querer vender una mala imagen de España con los fondos, García Egea ha subrayado que "el que ha vendido una mala imagen de España" es el ministro de Consumo, Alberto Garzón, "hablando mal de la carne española".

A su entender, ese "ataque" del titular de Consumo es "inaceptable". "Cada vez que acusen a un miembro del PP de hablar mal de España, que se pongan las declaraciones de Garzón en el despacho, en un marco o un cuadro, para recordar siempre que al hablar mal de la imagen de España a este Gobierno no le gana nadie", ha enfatizado.

Tras asegurar que "no es la primera vez" que el Ejecutivo "ataca al sector primario", ha asegurado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, "se ha cubierto de gloria" porque al principio "censuró" las palabras de Garzón, ya que "piensa exactamente igual que el PP", pero luego debieron llamarle "la atención y ahora le respalda completamente".

El 'número dos' del PP ha dicho que con el Gobierno de Pedro Sánchez el que trabaja "tiene un problema" y que "la solución es hacerte okupa". "De momento, solo defiende a los okupas. A quien genera empleo, es atacado", ha aseverado.