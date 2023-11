El PP avisa de que "lo acordado en Waterloo se va a examinar en Estrasburgo"

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, considera una "humillación" que el Europarlamento vaya a debatir el próximo miércoles sobre la calidad democrática de España a raíz de la ley de amnistía.

"Lo que se ha acordado en Waterloo se va a examinar en Estrasburgo", ha advertido Pons en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.

El PP avisa además del formato del debate en el que tendrá que comparecer quien ocupe entonces la cartera de Justicia o Asuntos Exteriores y en el que, destacan, podrá hablar el eurodiputado Carles Puigdemont.

"Entonces escucharemos de labios de Carles Puigdemont qué es a lo que realmente se ha comprometido España y les aseguro que habrá diputados históricos en la defensa de la democracia que van a hablar alto y muy claro sobre el reto o el daño que al Estado de derecho va a producir lo que se está pactando hacer en esta legislatura".

El PP sostiene que el texto de la ley de amnistía registrado por el PSOE es un "trocito" y que para conocer la normativa "completa" hará falta esperar a las enmiendas de ERC, Junts y Esquerra Republicana.

El Partido Popular asegura que hasta ahora la Eurocámara solo ha debatido sobre el Estado de derecho en Polonia, Hungría y Malta, por lo que es una "humillación" "consecuencia del grave déficit democrático" y de la amenaza a la división de poderes que el PP ve en la amnistía.

Y no solo en la amnistía, este partido también denuncia la politización del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General del Estado y el "bloqueo" del Consejo General del Poder Judicial.

Avisa el PP de que en la "Unión Europea están escuchando a los jueces españoles". "¿Cree usted que la Unión Europea no han escuchado a un diputado de esta Cámara acusar de prevaricación a todos los jueces españoles y no saben que la presidenta del Congreso no retiró esas palabras? Cosas así eran las que sucedían en Polonia y desde luego, las que sucedían en Hungría", ha apuntado Pons.