Avilés.- El PP propone construir un equipamiento cultural para La Luz y Villalegre

El Partido Popular de Avilés construirá, si gobierna tras el 28 de mayo, un equipamiento cultural entre los barrios de La Luz y Villalegre para dar respuesta a las demandas vecinales y a la incesante actividad que desarrollan las asociaciones de estas zonas de la ciudad.

El proyecto lo ha presentado este jueves la candidata a la Alcaldía, Esther Llamazares, junto con otros miembros de la candidatura. "Es un proyecto muy especial.

"En 2019 nos propusimos integrar los barrios en la ciudad y defendimos la importancia que tienen para nosotros. Escuchamos a los vecinos, hemos estado muy atentos a sus necesidades y hemos buscado las fórmulas para poder satisfacerlas, para que el tejido asociativo pueda recibir lo que da. Queremos que los barrios sean parte de la vida cotidiana y que las actividades importantes que vengan al centro de la ciudad puedan desarrollarse también en los barrios", ha explicado Llamazares.

El equipamiento, que tendrá capacidad para 600 personas, rondará los dos millones de euros, será un espacio moderno, sostenible, atractivo y con las calidades correspondientes a las construcciones actuales. Estará técnicamente equipado para poder acoger reuniones de ámbito congresual y con los espacios necesarios para actividades que permanentemente se organizan.

"No hay más trabajo que hacer desde el Ayuntamiento que apoyar estas iniciativas. No entendemos por qué a las actividades de los barrios no se le da el brillo que merecen", señala Llamazares.

El centro cultural se levantará en la calle Hermanos Pinzón, en el entorno donde actualmente se encuentra la explanada que las autoescuelas utilizan para la práctica de sus vehículos.