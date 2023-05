Avilés.- Canga (PP) se compromete a hacer "todo lo posible por reabrir Alcoa" si es presidente

El candidato del PP a la Presidencia del Principado, Diego Canga se ha comprometido este sábado en Avilés a hacer "todo lo posible por reabrir Alcoa" si resulta elegido presidente.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto de campaña junto a la candidata del PP a la Alcaldía de Avilés, Esther Llamazares, Canga ha reprochado al gobierno del socialista Adrián Barbón que no solicitase fondos europeos para "ayudar a los trabajadores de Alcoa".

"No ha solicitado esos fondos europeos, que se han perdido. Es la típica cosa que estando yo presidente del Gobierno del Principado de Asturias no iba a ocurrir. Íbamos a rascar hasta el último euro posible para ayudar no solamente a Alcoa sino a todos los trabajadores industriales de la zona", ha afirmado Canga.

Igualmente, se ha mostrado "convencido" de que es posible reflotar Alcoa porque el sector del aluminio "gana dinero". De este modo, se compromete, si es elegido presidente del Principado, a hacer "todo lo posible por reabrir Alcoa". "Iremos a buscar inversores hasta Pittsburgh, que es donde está la sede principal de Alcoa, donde sea pero yo no los voy a dejar tirados", apuntilló.

Por su parte, Esther Llamazares ha defendido que "es posible hacer las cosas de otra forma". "Hay otra forma de gobernar que se verá muy pronto si nos dan su confianza", ha dicho.