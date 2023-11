AVETT muestra su "estupor" por posibles ceses en el IVC y reclama que se mantengan proyectos "vitales"

La Associació Valenciana d'Escriptores i Escriptors Teatrals (AVEET) expresa su "estupor" ante "las inminentes destituciones de los actuales directores artísticos del Institut Valencià de Cultura", al tiempo que reclama que se mantengan "proyectos vitales" para el sector.

En un escrito dirigido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, la secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, y el director general, Sergio Arlandis, el colectivo recuerda que "estas personas no accedieron a sus cargos a través de una designación directa del anterior gobierno, sino gracias a un concurso público al que se presentaron con un proyecto que han desarrollado de manera responsable y legal".

"No podemos entender la decisión de convocar un nuevo procedimiento, sobre todo teniendo en cuenta que sus destituciones comportarán un importante gasto para las arcas públicas", argumentan.

Pero, sobre todo, manifiestan su "inquietud", dadas "las recientes declaraciones del conseller de Cultura sobre su intención de apoyar o no a la autoría valenciana en función de sus preferencias lingüísticas, que el nuevo gobierno y sus nuevas direcciones artísticas no den continuidad a actividades y dinámicas, desarrolladas por Roberto Garcia (director adjunto de Teatro y Danza) destinadas, no solo al fomento de la creación y la autoría viva valenciana, sino también a la ampliación de públicos, afianzando la relación de nuestra ciudadanía con la actividad teatral".

En este sentido, aluden a proyectos como el laboratorio Ínsula Dramàtaria, los clubes de lectura, Habitem el Rialto, el Torneo de Dramaturgia, la ampliación de las ayudas a la escritura dentro de las subvenciones anuales de la IVC o la apuesta por la producción y programación anuales de creadores de Alicante, Valencia y Castellón en la oferta del Rialto.

"La repercusión de todas estas iniciativas ha sido de vital importancia, no solo para la autoría valenciana, sino para todo el ecosistema teatral", defiende AVEET, que pone en conocimiento de los nuevos representantes que la asociación "defenderá que se mantengan estos proyectos".

"UNA CULTURA RICA Y DIVERSA"

"Y, por supuesto, se amplíen este tipo de acciones que posibilitan que los y las profesionales de la autoría teatral y de la cultura en general podamos contar con las condiciones que nos permiten ofrecer a la ciudadanía una cultura rica y diversa", apostillan.

Y concluyen: "Los poderes públicos tienen la obligación de proteger y apoyar a todas las expresiones culturales que reflejan la pluralidad existente en la sociedad, siempre que estas sean respetuosas con la legalidad y los derechos humanos".