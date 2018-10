La avena se instala en España, beneficios y formas del "superalimento"

MADRID, 25 (CHANCE)

Lo que comemos y cómo lo hacemos se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo. Cada vez existe más conciencia en nuestra alimentación y por eso es más frecuente que vayamos introduciendo nuevos alimentos en nuestra rutina. Mucho hablan los experto de "superalimentos", entre los que figuran la avena.

La avena cuenta con fibras antioxidantes que le otorgan propiedades que la convierten en un cereal terapéutico, además de ser deliciosos y muy nutritivos, lo que lo ha convertido en uno de los ingredientes más apreciados de la alimentación saludable.

Conscientes de esta revelación, marcas como Oatly fabrican toda una gama de productos elaborados a partir de la avena, con propiedades únicas y beneficiosas para la salud, con un alto valor nutricional y un impacto medioambiental mínimo, de la cual podemos disfrutar ahora en nuestro país.

LA AVENA SE INSTALA EN ESPAÑA

La avena ha pasado de ser un producto de herbolario para encontrarse en grandes superficies y hasta en el pequeño comercio. "Cada vez hay más personas que se interesan por temas como la salud y la sostenibilidad. Llevamos ya bastante tiempo en el mercado, pero hasta hace poco no hemos empezado a notar un mayor interés por las bebidas de origen vegetal", explica Toni Petersson, Ceo de Oatly, cuya gama de productos se divide en tres categorías, bebida de Avena, On the Go y Anea Cuisine.

En este sentido, la avena sueca destaca sobre otras porque "crece alta y fuerte en el clima nórdico" y muchos de los pesticidas utilizados en el cultivo de avena en el resto de Europa están totalmente prohibidos en Suecia, lo que convierte a la avena sueca en "un producto único".

LOS BENEFICIOS DE LA AVENA SUECA

Estos productos de avena tienen como propósito ponérselo fácil a la gente para que conviertan lo que comen y beben en momentos saludables de disfrute, sin estropear los recursos naturales del planeta en el proceso. La salud y la sostenibilidad son los pilares principales de su filosofía, basada en la convicción de que el hecho de introducir más productos de origen vegetal en nuestra dieta diaria es una de las posibles soluciones a los desafíos globales a los que nos enfrentamos en materia de salud y sobreexplotación de recursos naturales.

La elaboración de productos de origen vegetal que puedan reemplazar a otras alternativas animales es una de las tareas más importantes en términos de sostenibilidad que puede asumir una compañía de alimentación.

"El cambio climático es uno de los desafíos más graves e importantes a los que nos enfrentamos actualmente y es un problema que nos preocupa mucho. En Oatly, hacemos todo lo posible por facilitar la transición hacia la producción y el consumo de alimentos de origen vegetal, ofreciendo productos a partir de la avena en el mostrador de los productos lácteos. Gracias a todas las investigaciones, hemos logrado desarrollar productos con propiedades únicas y beneficiosas para la salud y fabricarlos con un impacto para el medio ambiente considerablemente más bajo que el de los productos lácteos", concluye Toni Petersson.