AVE a Lisboa, cerrar la A-40 y más suelo industrial, recetas de Page para llevar a Toledo a 120.000 habitantes en 8 años

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que los próximos dos mandatos políticos en la ciudad de Toledo serán claves para poner los mimbres de cara a que la capital regional aspire a llegar a los 120.000 habitantes --un 50% más de los que suma en la actualidad--, para lo cual ha apuntado como factores estratégicos distintos hitos que están por venir como el AVE a Lisboa a su paso por el municipio, el cierre de la A-40 hasta Ocaña o la puesta en marcha de más suelo industrial.

En un acto en el que ha arropado a la candidata del PSOE a la reelección, Milagros Tolón, García-Page ha abundado en que la próxima legislatura será "muy trascendente", por lo que los toledanos se tendrán que preguntar si poner la ciudad "en manos de una aventura o en manos de la solvencia", ya que Toledo "puede plantearse, en los próximos dos mandatos, irse a los 120.000 habitantes".

Ha ofrecido para justificar su premisa algunos datos, como que se han atendido en la ciudad a nivel sanitario a 300.000 madrileños en un año, con un gran hospital que atiende "más urgencias que el de La Paz".

"Toledo tiene que ensanchar infraestructuras, urbanismo, plantearse ir a una ciudad que está dimensionada. No faltará depuración, no faltara infraestructura, con un AVE que conectará con el Atlántico. El Gobierno está sensible a lo que diga la ciudad. Esto va a pasar. Los proyectos están rodando", ha aseverado.

Es clave para García-Page el hecho de que Madrid esté "desbordado" a nivel de instalación industrial o económico, lo que ahora obligará a Toledo a hacer de "caja torácica" de la capital del país.

Un desbordamiento en el que Toledo será "clave" contar con la A-40 a modo de "M-100" conectando las autovías a Valencia, Córdoba, Toledo y Extremadura, para lo cual ha reclamado el cierre de esa A-40 entre la capital regional y la localidad de Ocaña para dejar armado ese cinturón sur.

Para ello, será necesaria una ampliación "tremenda" del suelo industrial, algo que acabará sucediendo. "AVE, A-40, suelo industrial y más hoteles", ha deslizado García-Page como retos, quien ha defendido que para todos ellos la ciudad podrá disfrutar de la "madurez política" de Milagros Tolón al frente del Ayuntamiento.

FELICITA A TOLÓN

García-Page ha felicitado a la actual alcaldesa por una candidatura "muy solvente", encabezada por la persona "que más quiere dirigir Toledo" Así, ha dicho que "la mayoría de los que están enfrente" en la salida hacia la Alcaldía, no querían ser candidatos.

"Nosotros queremos que nos apoye la gente por mérito propio, para hacer cosas, y por eso te felicito", ha dicho García-Page, quien ha celebrado que los socialistas toledanos han pasado cuatro años de mandato con un buen trabajo en el que se "ha cumplido lo prometido" pese a la gran cantidad de "excusas y coartadas para no cumplir un programa electoral".

La ciudad necesita que "funcionen las relaciones institucionales", y en Toledo es "muy importante" que Junta, Ayuntamiento y Diputación "se entiendan".

Y todo ello después de haber tenido "problemas de todo tipo" en el pasado por la mala relación entre instituciones cuando no ha gobernado el mismo color político.

En esta ciudad, hace 16 años, cuando él consiguió arrebatar la Alcaldía al PP, empezó un trabajo para conseguir que la ciudad "funcionara"; primer cometido tras el que llegó "cambiar el biorritmo a la ciudad".

En una época en la que las iniciativas empresariales, turísticas o económicas no funcionaban, según su relato, ya que esta ciudad "no se terminaba de creer que era la capital de la región y estaba con una mentalidad muy provinciana".

"Lo digo con el orgullo de que Milagros estaba conmigo y yo con ella en ese proyecto", ha afirmado el presidente regional.