Avanzan las investigaciones contra el congresista "trumpista" Matt Gaetz por mantener una relación con una menor

La investigación abierta sobre el destacado aliado del expresidente Donald Trump, Matt Gaetz, por mantener un encuentro sexual inapropiado con una menor de edad ha avanzado este jueves tras conocerse que su asociado, Joel Greenberg, puede llegar a un acuerdo de declaración de culpabilidad con el Departamento de Justicia estadounidense.

Los abogados de Joel Greenberg, ex responsable fiscal del condado de Seminole, en el estado de Florida, han afirmado este jueves que están trabajando en un acuerdo de declaración de culpabilidad, el cual podría darse antes del 15 de mayo, y en caso de que no se concretara, habría un juicio en julio, según ha informado CNN.

Asimismo, fuentes cercanas a la investigación han dicho al medio estadounidense que se está buscando determinar si el congresista republicano aceptó el pago de viajes y de mujeres a cambio de favores políticos.

Gaetz ha negado estas acusaciones y ha dicho en el periódico 'Washington Examiner' esta semana que "nunca, nunca he pagado por sexo, y segundo, como hombre adulto, no me he acostado con una joven de 17 años".