El PP avanza, a una semana de la investidura de Feijóo, que no va a utilizar pinganillos en el Congreso

'Génova' cree que el PSOE no busca promocionar las lenguas sino "promocionar a un candidato" y avanzar en la "España plurinacional"

El Partido Popular ya ha avanzado este martes, junto cuando falta una semana para el debate de investidura del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que "en principio" no va a utilizar los pinganillos en el Pleno del Congreso, según han señalado fuentes de la dirección nacional de la formación.

El Pleno del Congreso ha dado vía libre este martes a la tramitación de la reforma del Reglamento de la Cámara para permitir el uso de las lenguas cooficiales no sólo en las intervenciones parlamentarias sino también en la presentación de iniciativas, y lo ha hecho con el voto en contra del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), tras la primera sesión plenaria plurilingüe de la historia del parlamentarismo español.

En la sesión de este martes ningún diputado del PP ha empleado los auriculares que traducen el catalán, el euskera y el gallego al español, si bien muchos de ellos --incluido Feijóo-- han mirado en algunos momentos las pantallas colocadas en el hemiciclo y en las que podían leerse las intervenciones de los oradores en castellano.

Y eso mismo podrá hacer Feijóo y el Grupo Popular la próxima semana para seguir las intervenciones de los diputados que, durante el debate de investidura fijado los días 26 y 27 de septiembre empleen las lenguas cooficiales desde la tribuna de oradores.

"Nosotros no vamos a utilizar el pinganillo. En principio, no lo vamos a utilizar", han señalado fuentes del PP ante ese debate de investidura, en el que no se verá por tanto esa foto de la bancada 'popular' utilizando los auriculares.

Los 'populares' no consideran "buena imagen para el parlamentarismo español que en el Congreso estén con pinganillos" cuando hay una lengua común con la que se entienden todos. "Esto va contra lo común y resquebraja lo común", han añadido las mismas fuentes.

Aunque los diputados del PP no han usado hoy los auriculares, su portavoz en el debate de las lenguas, el vasco Borja Sémper, ha introducido algunos pasajes en euskera durante su intervención, lo que le ha provocado algunas críticas de otras formaciones porque este lunes había afirmado tajante que el PP no usaría las lenguas cooficiales en el Pleno para no hacer "el canelo". Desde el PNV, Aitor Esteban, ha respondido a Sémper que ha "hecho el canelo" utilizando el euskera en la Cámara Baja para defender que "no hay que hablar euskera".

Poco después, Sémper ha explicado que con su intervención "mínimamente bilingüe" ha querido reflejar lo que ya se podía hacer en el Congreso hasta ahora. "Y ustedes también lo saben", ha espetado a los demás grupos, para añadir que en el PP no van a hacer "cosas raras" ni "patochadas" ni participar de este "teatro".

"ESTO ES UNA COARTADA"

Fuentes de la cúpula del PP consideran que lo que ha sucedido con las lenguas cooficiales es "una coartada. "No se trata de promocionar las lenguas sino de promocionar a un candidato", han recalcado, para añadir que si fuera para promocionar las lenguas, el PP estaría a favor.

Los 'populares' han señalado que lo que se busca es que el español "deje de ser la lengua común". "Esto no va de lenguas sino de avanzar hacia la España plurinacional", han añadido fuentes del equipo de Feijóo.