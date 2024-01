El Avant Valladolid-Segovia-Madrid de Renfe cumple 15 años con más de 25 millones de viajeros

El servicio Avant de Renfe en el corredor Valladolid-Segovia-Madrid celebra su XV aniversario, periodo en el que ha transportado a más de 25,4 millones de viajeros entre estas tres capitales.

El 26 de enero de 2009 Renfe ponía en circulación tres frecuencias diarias de Avant en cada sentido para comunicar Valladolid y Madrid en poco más de 1 hora y 10 minutos a bordo de los trenes S121, diseñados específicamente para prestar este tipo de servicio.

Apenas un año antes, en febrero de 2008, este corredor Avant iniciaba su andadura con los primeros trayectos entre Segovia y Madrid. El 26 de enero de 2009 se ampliaba así este servicio por la línea de alta velocidad hasta Valladolid, que ha ido evolucionando en los años sucesivos mejorando los tiempos de viaje y aumentando las frecuencias disponibles, a la par que se incrementaba la demanda por parte de los usuarios.

SERVICIO PÚBLICO DE ALTA VELOCIDAD

El Avant forma parte de la cartera de trenes de Servicio Público de Renfe; circula bajo el formato de Media Distancia de alta velocidad y está enfocado al viajero recurrente que utiliza el tren en sus desplazamientos cotidianos por motivos de trabajo o estudios, y se beneficia de sus abonos.

Las seis frecuencias diarias con las que arrancó en 2009 quedan muy lejos de las 145 que circulan en la actualidad cada semana, ofreciendo una oferta global cercana a los 50.000 asientos semanales entre trenes Avant y trenes de Larga Distancia con plazas sinergiadas para los usuarios de abonos. El tiempo de viaje también ha mejorado desde sus inicios, uniendo Valladolid y Madrid en 1 hora y 5 minutos.

El Avant goza de alta demanda desde su estreno y ésta se ha visto incrementada desde septiembre de 2022, cuando el Estado activó el descuento en el precio de los abonos al 50%, aglutinando el corredor Valladolid-Segovia-Madrid el 25% de todos los abonos Avant vendidos a nivel nacional.

MEJORAS EN LAS COMUNICACIONES

El pasado mes de diciembre se cumplió el 16 aniversario de la llegada de los trenes de Alta Velocidad (AV) de Renfe a Segovia y Valladolid, posicionando ambas ciudades como puntos estratégicos para las comunicaciones por ferrocarril entre Madrid, la cornisa cantábrica, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Galicia.

En esos 16 años cerca de 27 millones de clientes han usado los trenes de Renfe en las estaciones de Valladolid y/o Segovia. En toda la línea, se movieron más de 68 millones de usuarios.

Renfe cuenta con la certificación 'Carbono Neutro' otorgada por AENOR para todos sus trenes eléctricos tanto de viajeros como de mercancías, lo que destaca el compromiso con la sostenibilidad y el objetivo de ser más eficientes en el uso de la energía eléctrica de tracción, mediante planes de conducción eficiente y el empleo del freno regenerativo.

Los trenes eléctricos de viajeros y mercancías de Renfe garantizan que no se produzcan emisiones directas (no hay procesos de combustión) y al ser la energía eléctrica de origen 100% renovable se puede hablar de descarbonización o "neutralidad de carbono" al no producirse emisiones indirectas tampoco en origen.

La circulación diaria de todos los trenes de Renfe (de Viajeros y Mercancías) evita al año la emisión de 4,1 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a más de 1,1 millones de toneladas equivalentes de petróleo.