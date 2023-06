AV.- Vara se presentará a la investidura aunque le "puedan partir la cara" al no sumar una mayoría

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que se presentará al debate de investidura como presidente de la Junta aunque le "puedan partir la cara" al no sumar una mayoría.

"Desde luego lo cómodo es cruzarme de brazos, no preparar el debate, no ir a que te puedan partir la cara y esperar a que el tiempo pase, pero esto no está hecho para cobardes ni para acomodados", ha sentenciado.

También ha afeado que, durante el tiempo transcurrido desde la celebración de las elecciones regionales, el "ruido en esta película lo han puesto otros". "Digo yo que durante un mes han podido hablar, ¿no?", ha apuntado en referencia a PP y Vox, que sí reúnen la mayoría en el parlamento extremeño.

"Salvo que la clave sea el 23 de julio, y evidentemente yo tengo que hacer todo lo posible para que esa jugada perversa para los intereses de Extremadura le salga mal, para que le salga mal", ha aseverado Fernández Vara, quien además ha criticado que los 'populares' hayan pasado de establecer "líneas rojas" a poner "alfombras rojas".

Vara ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, quien ha iniciado este martes las consultas con los grupos previa a la propuesta del candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

