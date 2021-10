AV.- PP-A anima a Vox a apoyar el Presupuesto 2022 aunque algunos acuerdos con la Junta "no se podrán cumplir"

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha animado este jueves al grupo de Vox a apoyar el proyecto de Presupuestos andaluces de 2022 aunque, según le ha avisado, "algunos de los acuerdos" suscritos entre el Gobierno de la Junta con dicha formación para la aprobación de cuentas anteriores "no se podrán cumplir".

Así se lo ha trasladado públicamente el portavoz parlamentario del PP-A a su homólogo de Vox, Manuel Gavira, en el transcurso de la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebra en el Pleno de la Cámara andaluza, y un día después de que el representante de Vox insistiera en exigir al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), el cumplimiento "íntegro" de los puntos de los acuerdos de investidura y presupuestarios suscritos con Vox durante la legislatura para apoyar las cuentas de 2022.

Manuel Gavira llegó a avisar incluso de que, si para el 3 de noviembre, cuando está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto de Presupuestos de 2022, alguno de los puntos de dichos acuerdos no se habían cumplido, Vox presentaría una enmienda a la totalidad de las cuentas andaluzas "el 4 de noviembre".

José Antonio Nieto se ha hecho eco este jueves de dicha advertencia y ha respondido al portavoz de Vox animándole a que su grupo mantenga la "lealtad, responsabilidad y compromiso" que, según ha valorado y agradecido, ha mantenido esta formación durante la legislatura, al tiempo que ha reconocido que "hay parte de los compromisos acordados" con la Junta que "todavía no se han podido cumplir".

Es más, el portavoz 'popular' ha avisado a Vox de que "algunos" de esos compromisos "no se podrán cumplir" por diversos factores como porque "no son competencia de la Junta" o porque "no dependen de una decisión" del Gobierno andaluz, algo que, según ha abundado Nieto, en Vox ya sabían, pero aun así "quisieron que se recogieran" esos compromisos en los acuerdos suscritos con la Junta, según ha agregado.

En todo caso, José Antonio Nieto ha aseverado que el "compromiso" del Gobierno de Moreno "con lo que firma, y particularmente con lo que firma con Vox, es cierto y real, y la mayoría de compromisos están cumplidos", y ha aconsejado a Manuel Gavira pensar "en el interés de Vox y sus votantes", en "qué les resultará más fácil de explicar" a dicho partido entre su electorado.

Así, Nieto ha sostenido que los votantes de Vox "no van a entender" que dicho partido no vaya a apoyar los Presupuestos y vaya "a votar con PSOE y Podemos" contra ellos porque "hay algo que todavía no se ha cumplido de los acuerdos anteriores", por lo que ha animado a dicho grupo a seguir "trabajando para sacar adelante los mejores Presupuestos para Andalucía para 2022".

