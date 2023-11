AV.- Ana Mata (PP), nueva alcaldesa de Mijas tras prosperar la moción de censura

Ana Mata ha sido proclamada este jueves nueva alcaldesa del municipio malagueño de Mijas tras prosperar la moción de censura impulsada por el PP junto a Vox y el concejal Juan Carlos Maldonado, que se presentó por Por Mi Pueblo pero pasó a ser edil no adscrito, que desaloja de la Alcaldía al socialista Josele González.

En las pasadas elecciones municipales, los socialistas fueron los más votados, sumando diez concejales, por nueve del PP, tres de Vox, dos de Cs y uno de Por Mi Pueblo. Con este movimiento político el PSOE, que tenía un acuerdo de gobernabilidad con Por Mi Pueblo y Ciudadanos (Cs), siendo la llave de gobierno Maldonado, que ha protagonizado varios sobresaltos en la vida política de Mijas, donde llegó a ser alcalde, pierde el gobierno del mayor municipio donde gobernaba en la provincia de Málaga.

Este jueves, la moción de censura ha salido adelante con 13 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones. Tras ser proclamada, Mata ha asegurado que "esta alcaldesa mijeña se va a dejar la piel porque me he preparado durante todo este tiempo para dar lo mejor de mi en la tierra donde me vio crecer y desarrollarme".

"Me voy a dejar la piel, es el reto de mi vida, mi municipio, mi pueblo, mi ciudad", ha sostenido durante la breve intervención tras ser proclamada regidora, la primera mujer en serlo en el citado municipio malagueño de Mijas.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))