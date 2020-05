Australia insta a los líderes del G20 a apoyar la apertura de una pesquisa sobre el origen de la pandemia

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha pedido este martes en una carta dirigida a los líderes del G20 que apoyen la apertura de una investigación independiente sobre el origen de la pandemia de coronavirus.

El mandatario, que ha recalcado que la teoría más lógica es que el virus surgiera de un mercado de animales salvajes, ha insistido en la importancia de "realizar una revisión adecuada, una pesquisa independiente que indague en la causa de forma transparente para que todo el mundo pueda aprender de ello".

"En esto es en lo que se centra Australia y por eso he escrito a los líderes del G20 sobre ello", ha expresado, según informaciones del diario local 'The Sydney Morning Herald'.

Así, ha vuelto a rechazar que esté apoyando de forma alguna las teorías que sugieren que el virus procede de un laboratorio de Wuhan, la ciudad china donde se originó el brote.

La insistencia por parte del Gobierno sobre la realización de la investigación tiene lugar ante una creciente preocupación por parte de Canberra de que las acusaciones de Estados Unidos sobre la responsabilidad del Instituto de Virología de Wuhan echen por tierra los esfuerzos para acabar con los "peligrosos mercados de animales salvajes" en el gigante asiático.

Esta misma semana, el secretario de Estado de Estados Unidos ha indicado que existen "grandes indicios" de que la pandemia de coronavirus se originó en el laboratorio chino, pero no ha aportado datos al respecto.

Sobre esta teoría, Morrison ha aseverado que, si bien no se puede descartar ninguna idea por el momento, "lo más probable es que el virus se originara en los mercados". "Trabajamos de forma cercana con Estados Unidos y he realizado los comentarios pertinentes sobre el asunto. No ha habido cambio alguno de la postura de Australia", ha manifestado.

Las agencias de Inteligencia australianas han cuestionado la teoría de Estados Unidos que vincula el origen de la pandemia al laboratorio, dada la falta de material de Inteligencia recabado por Washington.

El dossier de 15 páginas al que ha tenido acceso Canberra a través del grupo internacional de intercambio de información de Inteligencia 'Five Eyes', que incluye a su vez a Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, se basa, principalmente, en información de medios de comunicación y contiene muy poca información de Inteligencia, aseguran.