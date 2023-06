Australia.- La Justicia de Australia desestima la demanda por difamación de un exmilitar acusado de crímenes de guerra

La Justicia australiana ha desestimado una demanda presentada por el veterano de guerra Ben Roberts-Smith contra tres periódicos que lo describieron como un criminal de guerra después de que un juez dictaminara que existen indicios "significativos" de que dichas acusaciones son ciertas.

Roberts-Smith había demandado a los diarios 'The Sydney Morning Herald', 'The Age' y 'The Canberra Times', así como a tres periodistas, por una serie de artículos publicados en 2018 y que, según el exmilitar contenían información falsa sobre crímenes de guerra cometidos por el Regimiento de Servicio Aéreo Especial en Afganistán y varios casos de violencia machista contra mujeres en Canberra, la capital australiana.

Así, el juez Anthony Besanko ha señalado que las publicaciones establecen "una verdad sustancial" sobre estas acusaciones, que incluyen la ejecución forzosa de personas en Afganistán, y ha solicitado que el caso sea archivado.

Algunas de las acusaciones más graves están relacionados con la muerte de seis afganos que se encontraban bajo custodia en 2012, según ha informado la cadena de televisión ABC.

Por su parte, el periodista Chris Masters ha señalado que el caso pasará a la historia como una "gran victoria" para la industria de los medios de comunicación. "No estoy aquí como perdedor, pero no creo que nadie salga de este caso sintiéndose exultante y triunfal", ha dicho.