El aumento del gasto en Defensa vuelve a tensar la coalición mientras Subirats se desmarca de la postura de UP

Terminada la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, la política nacional recobra protagonismo a las puertas del verano. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a aumentar el gasto en Defensa a un 2% del PIB de aquí a 2029, una medida que ha generado una gran polémica entre los distintos partidos políticos y que pone de manifiesto, una vez más, las discrepancias entre el PSOE y sus socios.

En las últimas jornadas, tanto Sánchez como distintos ministros socialistas han insistido en la importancia de cumplir con esta promesa, para la cual hace falta un pacto de estado. Sin embargo, sus socios de coalición ya han avanzado que no aceptarán dicha medida cuando sea llevada al Congreso, al que Sánchez quiere pedir el máximo apoyo posible.

Unidas Podemos ya ha expresado su rechazo (al igual que al aumento de los destructores estadounidenses en Rota) y Sánchez ha apelado a los partidos que están a la izquierda del PSOE a que hagan una reflexión sobre la necesidad de aumentar las capacidades de disuasión tras la invasión rusa de Ucrania.

Subirats ve "justificado" el incremento en Defensa

Sin embargo, uno de los ministros de la formación morada, Joan Subirats, responsable de la cartera de Universidades, sí se ha desmarcado de la línea de Unidas Podemos y ha considerado este viernes justificado el aumento del presupuesto en defensa por el incremento de los riesgos.

Subirats considera que "asumir los costes de lo que implica una política de defensa si aumentan los riesgos y las amenazas parece justificado, lo que no sé es si exactamente ha de ser del 2% o no". El ministro ha puntualizado que el aumento del gasto de defensa "es obvio que no quiere decir que tengamos que seguir una lógica de carrera armamentística que es poco lo que puede quedar implícitamente".

Por su parte, tanto Irene Montero como Ione Belarra se han mostrado en la línea general de su partido, contraria a aumentar el gasto de Defensa en los próximos presupuestos de cara a 2023, un hecho que puede hacer más difícil agotar la legislatura, como esperan desde el ala socialista del Gobierno.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asumido que las negociaciones serán complejas no solo entre los socios, sino con todos los grupos políticos, pero ha apostillado que nunca es sencillo.

Mientras, el PP, en palabras de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha exigido este viernes a Sánchez, que explique la "letra pequeña" del acuerdo con EEUU para aumentar su presencia militar en España y cómo prevé alcanzar el gasto en defensa comprometido en la cumbre de la OTAN.

González Pons ha advertido que no pueden "votar a ciegas" y ha pedido coherencia al Gobierno para poder apoyar un pacto de Estado en política de defensa. En su opinión, el aumento del número de destructores americanos en la base de Rota (Cádiz) y del presupuesto en defensa hasta el 2 % del PIB serían decisiones de Estado siempre que los dos socios del Ejecutivo estuvieran de acuerdo. Pero ha matizado que si el PSOE y Unidas Podemos mantienen su división y Sánchez solo busca los votos del PP para "salvarse él", sería una "decisión de Gobierno".

García-Page carga contra los ministros de Podemos

El asunto ha trascendido a las comunidades autónomas y el último en pronunciarse al respecto ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha cargado contra los ministros de Unidas Podemos por sus críticas ante la celebración de la cumbre de la OTAN o la intención del Gobierno de aumentar el gasto en Defensa, asegurando que si defenderse es caro, "son más caras las coaliciones que los gobiernos sin coalición".

En declaraciones a los medios desde la provincia de Cuenca, García-Page ha tachado estas críticas de "populismo barato", y ha lamentado que solo se escuche a algunos ministros hablar de cosas "que no tienen que ver con sus competencias". "Tenía entendido que el acuerdo entre Podemos y PSOE pasaba por la base de que la Política Exterior y de Defensa se dejaba en manos del PSOE, y eso hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias", ha abundado.