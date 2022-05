Aumentan las hospitalizaciones y los contagios en mayores de 59 años: la incidencia alcanza los 790 casos

Las ocupación hospitalaria por covid ha aumentado desde el viernes en 4 décimas (hasta el 5,5 %) y la incidencia entre los mayores de 59 años ha escalado en 114 puntos, hasta los 790 casos por cada 100.000 habitantes, tras un fin de semana de puente en siete comunidades.



Según los datos del Ministerio de Sanidad, el total de ingresados por covid en los hospitales de España ha pasado de los 6.362 a los 6.883 (521 pacientes más) y, concretamente, la ocupación en las unidades de cuidados intensivos (UCI) ha aumentado del 3,6 % al 4 %, con un total de 360 críticos.



Desde la retirada de las mascarillas en espacios interiores, el aumento de la incidencia entre los mayores de 59 años prosigue, aunque en esta ocasión, ha sido el mayor en 3 días al superar los 100 puntos, mientras que la incidencia a 7 días -sobre la evolución de la trasmisión en la última semana- sube en 38 puntos, hasta los 382 casos.



La incidencia a 14 días entre los ciudadanos de 80 años a más supera los mil casos por cada 100.000 habitantes (1.016) y entre los septuagenarios alcanza los 839, mientras que entre los sexagenarios llega a los 636 casos.



Los indicadores de trasmisión, en todos los baremos, se encuentran en riesgo muy alto y la tasa de positividad por prueba, entre la población de 60 años a más, ha aumentado desde el viernes del 28 % hasta el 30,8 %.



En las últimas dos semanas se han contabilizado casi 100.000 infecciones en mayores de 59 años.



En informe de este martes de Sanidad apunta a 57.329 nuevos contagios en toda España, 28.434 de ellos de mayores de 59 años y el resto en población general, un dato a tenor de que solo algunos servicios de salud autonómicos siguen realizando pruebas a colectivos que no se consideran vulnerables.



Las comunidades han notificado 212 fallecimientos más, 203 de ellos que se han producido en los últimos 7 días. El total de óbitos desde el inicio de la pandemia asciende a 104.668.



NUEVAS VARIANTES DE ÓMICRON



Según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), desde mediados de febrero en España se han detectado al menos 12 casos del sublinaje de ómicron BA.2, la BA.2.12.1 que ahora gana terreno en países como Estados Unidos, concretamente en Nueva York.



Las autoridades de la ciudad han aumentado el nivel de alerta por transmisión de covid-19 de "bajo" a "medio", aunque no han divulgado cifras concluyentes sobre el alcance de este sublinaje, pero apuntan a que podría estar detrás del aumento de casos.



En cuanto a la XE, variante surgida de la recombinación del ómicron original y la BA.2 y que gana terreno en Reino Unido, también está presente en España, pero solo se han detectado desde marzo al menos 9 casos.



Sanidad explica que esta variante crece en las últimas semanas a un ritmo superior al de BA.2 en el Reino Unido.



En actual contexto epidemiológico de España está dominado por la variante de ómicron BA.2 -la que predomina en todo el mundo- y que está detrás del repunte de casos tras la Semana Santa y la decisión de rescindir las mascarillas en interiores.



Los datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) apuntan a una prevalencia que va del 61 % al 100 % de los casos, según la comunidad autónoma.



Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra son las comunidades en las que la BA.2 es predominante, apunta el último informe epidemológico, elaborado en base a cribados en 13 comunidades españolas.



Sanidad recuerda que "no se han encontrado diferencias en el riesgo de hospitalización o en la efectividad de las vacunas entre ambos linajes", es decir entre ómicron original y la variante BA.2.



Además, la sección de Virología del Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, ha informado en los últimos días que ha identificado ya doce casos de nuevos sublinajes de ómicron, la BA.4 y BA.5.



Según el Gobierno del principado, estos sublinajes presentan una clínica muy similar a la BA.2, la predominante en toda España.