AUGC reitera que despliegue de Cataluña de la Guardia Civil va de mal en peor

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reiterado que la situación de los agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) desplegados en Cataluña va "de mal en peor" debido a las malas condiciones de trabajo y la falta de información.

Así lo ha denunciado la asociación en un comunicado, en el que añade que pese a que la Dirección General del Cuerpo tiene conocimiento de esta "precariedad", nada ha cambiado y el "desánimo ante estas injusticias va en aumento".

Para ilustrar la situación, ponen de ejemplo a los miembros del GRS número 5 de Zaragoza, quienes, según la AUGC, han tenido que abonar el día de ayer 616 euros de su propio bolsillo al hotel donde se hospedan en Cataluña, ya que la Guardia Civil no les ha adelantado dinero en concepto de dietas.

No obstante, aseguran que este no es un caso aislado. Desde Sevilla también se producen quejas debido a que muchos guardias civiles han trabajado hasta casi sesenta días ininterrumpidos, con servicios diarios de hasta catorce horas, en los que no han tenido un solo día libre y no han podido ver a sus familias, explica la AUGC.

Por si fuera poco, subraya la asociación, los agentes que regresaron a Sevilla ayer, fueron designados al día siguiente como soldados para ensayar el desfile que se celebrará el jueves.