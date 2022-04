AUDIO: Tudanca llama a Feijóo a la "última oportunidad" para "detener" el "pacto vergonzante" de PP y Vox en CyL

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha llamado este viernes al próximo presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la "última oportunidad" para "detener" el "pacto vergonzante" alcanzado por el PP y por Vox para cogobernar en Castilla y León ya que, de lo contrario, ha advertido, el político gallego, quedará "marcado para siempre" y "vinculado" al acuerdo con la "extrema derecha".

"Está a tiempo de detener el pacto vergonzante", ha aseverado en concreto Luis Tudanca quien, tras recordar que Núñez Feijóo manifestó en su día que un pacto del PP con Vox era malo para Galicia, se ha preguntado por los motivos por los que puede pensar que ese acuerdo puede ser bueno para Castilla y León, para concluir que la razón es que al gallego "no le importa nada" la comunidad castellano y leonesa. "Ni su presente ni su futuro, no le importa nada", ha añadido para expresar su deseo de que le gustaría que Núñez Feijóo vuelva a ser el mismo que era antes de ser designado candidato a la Presidencia del PP ya que ahora no le ve ni moderado ni renovado.

"Está a tiempo porque aún más razones que antes para recelar de la extrema derecha", ha considerado Tudanca ante los "chantajes" y ante la "humillación" a la que, a su juicio, están sometiendo los de Santiago Abascal a Alfonso Fernández Mañueco y que ha hecho extensivos a Castilla y León y a sus ciudadanos "para que todo el mundo sepa quien manda", y aclarar que no son los 'populares' a los que ha afeado estar permitiendo esa actitud.

Dicho esto, Tudanca ha admitido que no ve probable que Núñez Feijóo asuma su "advertencia" respecto a la última oportunidad para detener el pacto de PP y Vox en Castilla y León a la que, según ha lamentado también, van a usar como "conejillo de indias" en un "experimento" de los dos partidos para gobernar a nivel nacional.

Tudanca ha acusado una vez más a PP y a Vox de haber primado el interés partidista al interés general y de estar centrados y ocupados en el reparto de sillones en medio de una "guerra de poder" que ha impedido que se produzca el debate de investidura de Fernández Mañueco cuando han pasado ya "nada más y nada menos" que 21 días desde la firma del pacto de gobierno, 47 desde las elecciones autonómicas y 102 desde la convocatoria de los comicios.

"Castilla y León no se puede permitir tres meses sin Gobierno", ha advertido el dirigente socialista que ve a la Comunidad "secuestrada" por la "pusilanimidad" de Fernández Mañueco al que ve "en manos" de la "extrema derecha" que "maneja los tiempos".