La Audiencia de Valencia propone mejoras de coordinación judicial al CGPJ

La presidenta de la Audiencia de Valencia, Esther Rojo, ha informado este viernes de que la comisión provincial sobre violencia machista propondrá al Consejo General del Poder Judicial mejoras de coordinación entre sistemas procesales de toda España y protocolos de consulta para evitar casos de violencia vicaria como el de Sueca.

Tras la reunión extraordinaria de la comisión provincial de coordinación en materia de violencia de género, a la que ha asistido la vocal del CGPJ Carmen Llombart, Rojo ha apuntado que las "sugerencias" que se elevarán al CGPJ previo paso por la Sala de Gobierno del TSJCV abogan por una mayor coordinación entre operadores jurídicos y por mejoras en el sistema.

"A medio y largo plazo se ha propuesto por la Conselleria de Justicia, y la comisión ha hecho suya esta propuesta, que exista interconexión entre los sistemas de gestión procesal de todo el territorio. Se trata de que haya interoperabilidad entre sistemas", ha apuntado Rojo.

La presidenta también se ha referido a la necesidad de que los jueces que vean asuntos de violencia machista consulten los expedientes previos con independencia de que existan o no medidas cautelares.

"En el corto plazo la Conselleria de Justicia se ha comprometido a instalar un aplicativo en los Juzgados de Familia, mixtos, de Violencia sobre la Mujer e Instrucción para que tengan acceso al reparto civil y penal de los decanatos -según Rojo-, de modo que puedan comprobar si existen procesos de separación, divorcio o de guarda y custodia".

Para la presidenta de la Audiencia Provincial sería conveniente que "cuando exista un proceso de separación y haya menores, que previamente a la ratificación del convenio de divorcio se constate si existe algún proceso de violencia de género entre las partes".

"Esto se puede detectar en dos momentos procesales -ha asegurado-: en la entrevista que el letrado hace con su cliente y en la ratificación del convenio regulador".

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también lo hacen, pero se ha insistido en que lo hagan constar en el momento de formular denuncias", ha agregado Rojo.

Todas estas medidas se formularán por escrito, previo paso por la Sala de Gobierno del TSJCV, al Observatorio de Violencia sobre la Mujer del CGPJ "para que las valore y haga lo que estime conveniente".

"Nosotros no damos consejos, no se trata de eso, sino de ver los instrumentos con los que contamos e intentar la mayor coordinación entre todas las entidades implicadas y buscar soluciones. No buscamos culpables, porque el culpable está claro", ha sentenciado la presidenta de la Audiencia Provincial.

Por último, ha insistido: "No podemos lanzar un mensaje equivocado a la sociedad. El sistema funciona, las instituciones funcionan; tal vez podamos mejorar la coordinación, pero el sistema funciona. A todas las mujeres que sufren violencia, que denuncien, que confíen en los tribunales y en los mecanismos de protección, no nos podemos permitir dar un paso atrás". EFE

