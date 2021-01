La Audiencia de Valencia confirma el archivo de la causa contra Baldoví y Tamarit por prevaricación urbanística

"Hoy termina una batalla judicial absurda", asegura el diputado de Compromís y exalcalde de Sueca

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el archivo de la causa contra el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, la actual secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, y dos funcionarios por supuestamente no haber acatado las órdenes de paralización y demolición de unas obras que fueron declaradas ilegales cuando el ahora diputado era alcalde de la localidad valenciana de Sueca.

De esta forma, la Audiencia, en un auto fechado el 1 de diciembre y facilitado este miércoles por Compromís, confirma la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca de sobreseer el caso al considerar que "de las diligencias practicadas (...) no aparece debidamente justificada la perpetración de ilícito penal alguno".

Ante esta resolución, los impulsores de la denuncia --que sostenían que se habrían producido en el año 2007 unas irregularidades administrativas ante una construcción sin licencia-- interpusieron un recurso de apelación que ahora ha sido desestimado.

El auto argumenta, entre otros motivos, que "existe una patente debilidad indiciaria respecto de la infracción que señala la parte recurrente que no tiene expectativas de ser enriquecida con lapráctica de las diligencias que se solicitan".

"Puede contraargumentarse a la anterior afirmación, que, precisamente, si no se practican dichas diligencias no podrán obtenerse datos para valorar si cabe obtener los fines investigativos. Sin embargo, el círculo argumental se rompe si partimos de la idea de que no cualquier hipótesis posible de eficacia justifica lapráctica de cualquier diligencia. Es aquí donde entra en juego la racionalidad, como factor de corrección. Visto lo expuesto, en este caso la debilidad es tan evidente que no puede pretenderse la apertura o la continuación de un proceso judicial de investigación sobre la base esencial de la propia palabra", añade la Audiencia.

El auto, contra el que no cabe recurso, informa de que tanto Tamarit como Baldoví solicitan la condena en costas de los recurrentes. Al respecto, afirma que "la temeridad respecto de Tamarit es evidente", ya que "recurrir la resolución incluyendo el sobreseimiento respecto de ella sin incluir razonamiento alguno respecto de la misma, ni justificar que en ese periodo tenía alguna competencia respecto del expediente es una conducta temeraria que debe ser sancionada con la imposición de sus costas". En cuanto al resto, se declaran de oficio.

Tras conocer la resolución, desde Compromís recuerda que elaño pasado el Juzgado de Sueca ya decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, como también hizo Fiscalía, donde los denunciantes también presentaron unadenuncia.

"CONCIENCIA MUY TRANQUILA"

En un comunicado, Joan Baldoví celebrado el archivo definitivo de la causa: "Siempre tuve la conciencia muy tranquila. Hoy más que nunca la justicia nos ha dado la razón a aquellos nos teníamos quecomer titulares poco agradables cuando nunca hicimos nada que nos pudiera avergonzar", asevera.

Y añade: "Hoy termina una batalla judicial absurda y se demuestra que tanto Tamarit como yo siempre hemos defendido, por encima de todo y de todos, los intereses de nuestro pueblo, Sueca".

Por su parte, Raquel Tamarit --que no era aún alcaldesa de Sueca cuando ocurrieron los hechos denunciados-- agradece que en la sentencia se condene a los recurrentes a pagar las costas del juicio por su "temeridad" al incluirla en un proceso judicial en el que no tenia ninguna competencia al respecto.

"Me alegra que la Audiencia Provincial haya sido tan contundente condenando el comportamiento 'temerario' de los denunciantes, se hademostrado que mi implicación en este caso era solo por razones políticas que nada tienen que ver con el supuesto incumplimiento de la legalidad", recalca.