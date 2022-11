La Audiencia tumba una investigación patrimonial global a Villarejo

La Audiencia Nacional ha estimado parcialmente un recurso del excomisario José Villarejo y ha rechazado que se le someta a una investigación patrimonial global en una nueva pieza aparte para evitar que se la tache de "prospectiva", y ha propuesto al juez que lo haga en cada una de las piezas ya existentes previo informe de la Agencia Tributaria.

De este modo, en un auto hecho público este viernes, la Sección Tercera de lo Penal ordena revocar la decisión que adoptó en septiembre el juez Manuel García Castellón de abrir la pieza 35, destinada a la "investigación patrimonial" del grupo Cenyt -entramado del excomisario-.

El objeto de esta nueva pieza era verificar los "pagos y cobros realizados a través de determinadas sociedades vinculadas" a Villarejo a lo largo de trece años, entre 2004 y 2017, año en el que se procedió a su detención en la operación Tándem.

Los magistrados de la Sección Tercera explican que para acordar la práctica de diligencias de investigación "potencialmente invasivas" de derechos se requiere que el juzgado previamente realice una ponderación sobre la proporcionalidad y, en todo caso, sobre su necesidad.

Así, se deben acordar todas las diligencias necesarias para verificar pagos y cobros de determinadas sociedades vinculadas a Villarejo en las diferentes piezas separadas que todavía se encuentran en fase de instrucción, si bien no con la amplitud o extensión con que se concibe en la resolución impugnada, añade la resolución.

Por ello, la Sala opta por revocar la apertura de la pieza global, debiendo el juzgado acordar en cada una de las piezas separadas ya existentes, en relación con los concretos hechos y periodo temporal allí objeto de investigación, requerir un informe o certificación de la AEAT (Agencia Tributaria) sobre los hechos objeto de investigación.

Todo ello "en aras a solventar la tacha de prospectivas o excesivas que se efectúa por los recurrentes", Villarejo y su esposa Gema Alcalá, también investigada en el caso Tándem y que se adhirió al recurso de su marido.

Con la apertura de esta pieza el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional trataba de realizar una averiguación patrimonial con relación a los nuevos encargos que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha ido descubriendo y remitiendo al juzgado en los últimos meses a raíz del análisis de los efectos que se intervinieron a uno de los investigados de la causa.

Con el objetivo de priorizar "esfuerzos y medios, personales y materiales", el juez acordó que se investigara primero "si el servicio llegó a prestarse o no, es decir, si los tratos preliminares cristalizaron en un auténtico trabajo o si, por el contrario, simplemente nos hallamos ante proyectos de encargos no consumados, y por los que no se habría abonado cantidad alguna".

Por ahora, decía García Castellón, la investigación se centrará en obtener la declaración de operaciones con terceros de más de 3.000 euros en esos 13 años, "puesto que dicha diligencia revelaría todos los pagos declarados emitidos/recibidos por las sociedades enunciadas". EFE

na.mms/jdm

1011675