La Audiencia de Soria confirma la sentencia condenatoria en el "caso tiktok"

La Audiencia Provincial de Soria ha confirmado este viernes la condena a un año de cárcel y tres de alejamiento por un delito de malos tratos, en el ámbito de la violencia contra la mujer, al hombre que abofeteó a su esposa mientras hacía un directo en tiktok.

Según ha informado el gabinete de comunicación del TSJCyL, la Sala fundamenta su decisión en la "suficiencia, validez y aptitud de la prueba de cargo que ha sido practicada y valorada en la instancia para enervar la presunción de inocencia" del acusado.

La sentencia, no obstante, cuenta con el voto discrepante de uno de los tres magistrados que han visto el recurso, que considera que el acusado debería ser absuelto, por cuanto no ha quedado acreditado que fuera él quien agredió a la mujer.

En su voto particular señala que "tras un minucioso visionado de la grabación del juicio, y de los vídeos, "compruebo que, en el primer vídeo proyectado, no se aprecia la persona que golpea a Doña S.; se ignora tanto el lugar como las circunstancias de la grabación de dicho vídeo; no figuran reseñados, ni se ha recibido declaración como testigos, a los intervinientes en dicha grabación; y se desconocen las personas que pudieron estar conectadas en dicho momento a la red social".

Por tal motivo, concluye que "ante la ausencia de prueba en la forma que he referido, y por estricta aplicación del principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española, no cabe otra resolución que absolver al acusado".