La Audiencia Provincial de Madrid confirma dos años de prisión por golpear a un trabajador con un palo en la cabeza

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado dos años de prisión por un delito de lesiones para un hombre que golpeó a uno de sus empleados con un palo en la cabeza cuando fue a reclamarle una deuda en el polígono La Carpetania de Getafe.

Se ha desestimado así el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 3 de Getafe, que declaró probado que el 27 de marzo de 2019 se originó una discusión entre el acusado y la víctima por una deuda de dinero. El condenado le propinó un golpe en la cabeza con un palo de madera de 90 centímetros.

A consecuencia del golpe, la víctima sufrió una herida inciso-contusa en la región frontal izquierda de entre 3 y 4 centímetros de longitud, "habiendo lesiones que precisaron para su sanidad, además de primera asistencia facultativa, tratamiento médico y quirúrgico con cuatro puntos de sutura", según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo se señala que la víctima era empleado del acusado y fue a su oficina a cobrar una deuda pero el agresor salió con un palo y le golpeó en los brazos y en la cabeza, por lo que empezó entonces a sangrar y cayó al suelo mareado, según relató un testigo.

La sentencia de primera instancia, que ha sido confirmada, no aprecia legítima defensa ya que "no existe agresión ilegítima por parte de la víctima pues no constan lesiones en el acusado, ni existe igualdad de los medios utilizados para la defensa dado que todos los testigos y el propio acusado reconocen que portaba un palo de madera, objeto con el que ocasionó la agresión al perjudicado".