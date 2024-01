La Audiencia Provincial continúa mañana el juicio contra el exalcalde de Arnedo por las 'casillas'

La Audiencia Provincial continúa mañana, viernes 12 de enero, el juicio contra el que fuera alcalde de Arnedo entre 2003 y 2015, Juan Antonio Abad, por las 'casillas' ilegales en el municipio.

La sesión de mañana se desarrolla un mes después de que el acusado declarara que intentó "cortar" la proliferación de construcciones ilegales pero no salía "al campo" a comprobar las demoliciones.

El Fiscal le pide más de catorce años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa y por otro de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos, en las conocidas como 'casillas' ilegales de Arnedo.

En concreto, el fiscal le pide trece años de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación administrativa, a lo que suma otro año y cuatro meses por el delito continuado de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos.

En la calificación, compuesta por 152 folios, se indica que a Abad "en su condición de autoridad, le correspondía el deber de ejercitar las potestades en materia urbanística establecidas en la normativa vigente".

CONFIANZA EN LOS FUNCIONARIOS

En la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 12 de diciembre, Abad aseguró que quiso "cortar" la proliferación de 'casillas" ilegales que heredó (hasta 1.896) e incluso se creó la figura del vigilante de obra, pero que delegaba la "distribución del trabajo".

Explicó que él se "limitaba" a firmar lo que le entregaban los técnicos y aseguró que pretendía "regular la anarquía de construcción" que había, negando conocer que no se habían producido los derribos.

"Yo he firmado sanción y derribo, evidentemente no salgo al campo a ver si se hace" dijo asegurando que "confiaba" en los técnicos. "Yo firmo las resoluciones, no estoy encima de las obras", insistió.

En esa misma sesión, un funcionario, encargado de tramitar expedientes urbanísticos en Arnedo entre 2010 y 2012, relató un "caos" en este municipio "fruto de la dejadez de multitud de ayuntamientos" .