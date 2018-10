La Audiencia de Palma juzga desde hoy otra vez a Matas

La Audiencia de Palma juzga de nuevo desde hoy al expresidente del Govern balear del PP Jaume Matas por el llamado caso Over, una presunta trama de corrupción por la que se sentará también en el banquillo, por primera vez, el exconseller de Interior y antiguo delegado del Gobierno José María Rodríguez.

Junto a ellos comparecerán como acusados ante la sección segunda del tribunal provincial el dueño de la empresa de publicidad Over Marketing, Daniel Mercado, la ex secretaria general de la Conselleria de Interior con Rodríguez, María Luisa de Miguel, la exjefa de prensa del departamento autonómico de Salud Marisa Durán y la ex directora general de Tecnología Encarnación Padilla, cuñada de Matas.

El expresidente autonómico y exministro de Medio Ambiente acudirá al juicio desde la prisión de Palma, a la que ha sido trasladado desde la de Aranjuez, donde cumple una condena de 3 años y 8 meses de cárcel por el caso Nóos, la segunda pena de prisión y la quinta condena firme por corrupción que pesa sobre él.

En la vista, que previsiblemente se prolongará de lunes a viernes, se juzgarán juntas tres subpiezas del caso Over (la pieza 27 de la macrocausa del Palma Arena), tal y como decidió en junio del año pasado la Audiencia Provincial.

En las tres figuran como acusado Matas y Mercado, quienes presuntamente se concertaron para pagar a través de contratos públicos fraudulentos trabajos electorales que Over Marketing había realizado sin cobrar o por debajo de su precio para el PP balear.